永和分屍案 3老外1台男起訴

2018-12-07

〔記者陳慰慈／新北報導〕43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）遭分屍棄置新北市永和中正橋下新店溪畔案，新北地檢署認定Ryan被疑是警方線民惹來殺機，昨天除依殺人等罪起訴美籍主嫌Mayerorenshlomo（中文名：孫武生，綽號OZ）、非裔美籍男子Ewart Odane Bent，建請法院從重量刑，並認定台籍男大生吳宣幫忙買刀和依約把風，「縱不知情，但仍可預見OZ會持刀去傷害他人」，一併依幫助傷害致死罪起訴，另一美籍男子Hobbie Jason Eugene（中文名：何傑生）也幫忙燒血衣遭訴。

起訴指出，OZ得知Ryan賣大麻獲利，跟著一起賣，並找Bent、何男、吳男運毒；Ryan5月間遭警查獲，僅被觀察勒戒，且有意淡出販毒生意及不願分享毒品買家，OZ懷疑Ryan成為警方線民，計畫殺害。

OZ將永和河濱公園及對岸地圖傳給吳男，要吳幫忙把風及幫他購買開山刀、鏈鋸等物，8月21日晚間約Ryan在河濱公園見面殺害，Bent協助分屍。案發後OZ否認犯行，其他3人均稱受OZ指示，吳、何表示對殺人一事不知情。

檢方認為，吳男明知OZ自承與他人有糾紛，卻幫忙買刀和把風，縱不知情，應該也可預見OZ會持刀傷人，而放任發生，一併依幫助傷害致死罪起訴；4嫌所涉販毒部分另案偵辦。

分屍案兇嫌美籍非裔男子Ewart Odane Bent被起訴。（資料照，記者陳薏云翻攝）

綽號「OZ」的分屍案主嫌美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生）被起訴，求處重刑。（資料照，記者陳王定傳攝）

分屍案協助買刀的大學生吳宣。（資料照，記者陳薏云翻攝）

外籍男子何傑生疑似協助購買汽油供OZ焚燒血衣，遭檢方起訴。（資料照，記者陳薏云翻攝）

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