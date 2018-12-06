替兄償債120萬 女控被擄 淪性奴2年

2018-12-06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉驚傳女子疑被迫當家奴抵債，甚至淪為「性奴」案件！

逃跑就被抓回毆打

宜蘭縣40歲女子小花（化名）的哥哥欠張姓男子120萬元，張男竟將小花擄走，關押在其住處，淪為張男全家奴隸，出入以無線電控制行蹤，小花逃跑被抓回就遭毆打、凌虐；張男還多次性侵小花，過程長達2年。警方將張男與妻子、兒子拘提到案，依「使人為奴隸罪」等罪嫌移送法辦。

拿其母威脅逼順從

小花與母親相依為命，以幫張男打零工為生，鮮少與哥哥往來。據小花指控，前年某日張男闖入家中「討債」，聲稱小花的哥哥積欠120萬元，要求小花當「家奴」還債，要為張家打掃、買菜、做家務等，並將人押走、奪走小花手機。

張男將小花關押在員山住處，交給她無線電，要「隨呼隨到」，隨時通報行蹤，控制行動；2年來張男還性侵小花多次。這段期間小花逃回家4至5次，但都被抓回來，遭張男及其家人以徒手、器械毒打、掐脖子虐待，甚至頭被壓進裝滿水的水盆凌虐；張男還恐嚇說，如果不順從會對小花母親不利，使得小花不敢再逃跑。

小花還指出，即使在冬天，張男也只給她一件小毯子，讓她睡在張姓夫妻房門外的地板上，隨時供其差遣；今年9月，小花友人在路上發現她遍體鱗傷，立即帶她到警局報案，縣府社會處也介入輔導，全案曝光。

債主1家 檢方聲押

宜蘭檢警前天將張男及其家人拘提到案，依使人為奴隸、妨害性自主等罪嫌移送偵辦。檢方複訊後，向法院聲請將張男與李姓妻子、兒子3人羈押；法官認為，全案僅憑小花單一指述，且兩年間被害人應有逃走機會，精神狀況也待鑑定確認，被告犯罪嫌疑尚不重大，沒有串證之虞，無保請回。

示意圖

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