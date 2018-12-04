陸官掉65K2槍機 翻遍校園3天尋回

2018-12-04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕培育軍官搖籃的陸軍官校，上週傳出65K2步槍的槍機短少1支，官校動員全校師生花了3天翻遍校園角落，總算在校園草叢尋獲。

不過遺失的槍機存放在動員庫房，庫房裝有監視器，採全天候監控，管理人員需持特定鑰匙才能開門，鑰匙也由特定人員保管，究竟槍機為何不翼而飛，且在校園失而復得？全案疑點重重。陸軍官校坦承行政管理疏失，已成立專案小組調查，後續人員懲處部分，由國防部決定。

陸軍官校上週三實施每季械彈清點，65K2步槍的槍機竟短少1支，槍機是用來完成子彈給彈、裝填、閉鎖、擊發、開鎖、退殼、拋殼等動作的重要關鍵零件，官校立刻動員師生尋找，本月1日在械彈庫房旁一處圍牆的草叢尋獲槍機。

65K2步槍屬於動員武器裝備，平時存放於動員庫房中，官校最近一次使用是今年三軍九校院聯合入伍訓練，8月20日學生使用步槍訓練後，繳回步槍及槍機交由官校分開保管，經幹部清點確認無誤。

沒想到事隔3個多月，竟發生槍機短少事件，這段期間仍有人員出入庫房維護、送修槍枝，且屬於動員武器裝備，不用每天清點械彈，人員出入過程中，也未全面清點械彈。

圖為參謀總長李喜明今年赴陸軍官 校主持三軍九校院聯合入伍訓練開訓典禮，授予入伍生象徵軍人責任與使命的65K2步槍。（記者陳文嬋翻攝）

陸軍官校傳出65K2步槍槍機短少一支，花了3天翻遍校園，在草叢尋回槍機。 （記者陳文嬋攝）

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