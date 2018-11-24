消失的車禍…原來一個酒駕 一個肇逃

2018-11-24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區本週二發生小貨車與機車碰撞事故，警方到場處理時，明明已連人帶車倒地的機車騎士，卻不承認有車禍發生，找來小貨車司機也否認肇事，一場車禍竟然就此「消失」；經員警出示相關影像，兩人才說「好像有這麼一回事」，經查原來一個酒駕、一個肇逃，難怪都不承認發生車禍。

警出示影像才承認

台中市警第五分局交通分隊當天獲報，中清路上發生交通事故，46歲魏姓機車騎士倒在地上受傷，員警趕抵先通報救護車將魏男送醫，因聞到他身上有酒味，抽血換算酒測值為0.53毫克。但當員警到醫院了解車禍情況時，魏男否認挨撞，還疑惑地說：「我為什麼在醫院？怎麼胸骨疼痛？」直到警方出示車禍影像，才承認騎車被撞，改口對員警說：「要幫我找到撞我的人！」

警方查出肇事者是44歲趙姓小貨車司機，未料趙男也說，「當時開車直行，過程中沒有感覺異樣」，同樣經警方出示畫面，才承認「好像與機車有碰撞到」。

警方詢後，將魏男依公共危險、趙男依肇事逃逸及過失傷害等罪送辦。

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