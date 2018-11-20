14歲女控渣男 剋扣皮肉錢╱週接13客 接到送急診

2018-11-20

女賣淫前 被帶去「指導」性技巧

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子彭聖文利用14歲少女「小夢」（化名）急欲找工作，將她帶往賓館「指導」性交易技巧，並與小夢性交，之後連續載她外出接客，直到小夢接客接到送醫急診，再也受不了自爆「一星期就接了13名男客，老鴇扣款不給她皮肉錢」，新竹地院認為彭男惡性重大，依姦淫幼女罪、圖利使少女性交易罪判刑4年2月，併科罰金15萬元，犯罪所得3萬元沒收。

男曾媒介少女性交易判刑

判決書指出，29歲男子彭聖文2016年3到6月間，媒介少女在汽車旅館與男客性交易，警方逮到彭男，查出少女共接客67次，每次彭可抽得1000元，苗栗地院依圖利使少女性交易罪判刑3年10月，併科10萬元罰金，犯罪所得6萬7千元沒收。

利用前案審理期間再犯案

彭男不知悔改，利用前案審理期間，於同年12月15日，以暱稱「彭莫」、「彭莫莫」、「HAN JIMMY」，在臉書某求職社團刊登「誠徵美容師，日領8千到1萬6千元」廣告，因而認識僅14歲的少女小夢。

隔天晚上，彭男假借說明工作內容與報酬，將小夢約到新竹火車站前旅館，小夢一到場，彭對她說要做的是性交易服務，再藉由「指導」技巧為幌子，與小夢性交。

同年12月17日起，彭男使用LINE攬客，以每次性交易價格2500到4500元不等，由他騎機車搭載小夢到賓館，小夢收到的錢需全數交給彭男。但小夢卻沒拿到應得的皮肉錢，心生不滿夥同妹妹與友人找彭男理論，彭才掏出2千元給小夢。

同年12月25日小夢生病就醫、高燒不退，醫院社工發覺異狀追問，小夢才吐露一星期就接了13名男客，且老鴇扣款不給她皮肉錢，她再也受不了了。

法官認為，彭男明知小夢僅14歲，心智尚未成熟，對於性行為亦欠缺完整自主判斷能力，竟利用她欲尋找工作的心理，誘使發生性行為，且載小夢外出接客13次，竟只給她2千元，惡性重大，因此判刑。小夢父親也對彭男提起附帶民事賠償訴訟，就是要讓彭男付出代價，目前彭男在苗栗監獄執行。