秘戀2年做91次 教練乾爹在女童家嘿咻被活逮

2018-11-10

〔記者陳慰慈／新北報導〕擔任國小棒球活動外聘教練的黃姓男子，和12歲國小女學生談起師生戀，不僅帶女童到摩鐵、民宿等處發生性關係2年多，甚至直接在女童家裡嘿咻，結果女童母親當場撞見挨告；新北地院認定黃男和女童發生91次性行為，考量黃男無前科、已賠償45萬元和解，昨依與未成年女子性交罪判黃男3年徒刑、緩刑5年。

與女童父母熟識 常到家作客

42歲黃男於2014年9至10月間，擔任國小棒球活動的外聘教練，誇讚參加活動的女童很有天分，對她倍加呵護，女童叫他「乾爹」，他也多次到女童家作客，與對方父母熟識，女童升上國中後，2人秘戀關係仍持續。

判決指出，黃男自2014年12月至2017年3月間，帶著女童到摩鐵、民宿等多處性交，並趁女童父母不在家，直接在女童家性交，直至去年3月女童母親返家撞見2人發生性行為，才驚知女兒與黃男交往。

教練45萬和解 判3年獲緩刑

黃男到案後坦承犯行，法官認為黃男身為女童教練應嚴守師生分際，不應有不當男女關係，卻自制力不佳，與女童嘿咻91次，對女童身心健康與人格發展造成影響，應予譴責，但考量兩人是在兩情相悅下發生性行為，加上黃男無前科、已和解獲原諒，因此判刑後給予緩刑，緩刑期間交付保護管束，另得服200小時義務勞務及接受4小時法治教育課程。