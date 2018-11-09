2萬賤賣妻交往權 綠光夫埋伏電小王

2018-11-09

〔記者王捷／台南報導〕王姓粗工拿出2萬元買到人妻交往權，未料仍遭妒夫埋伏電擊！

在酒吧當女公關的30多歲黃姓人妻，與27歲王姓粗工發生婚外情，王男得知黃女打算離婚，自告奮勇找上黃女丈夫，表態有意追求黃女，黃夫要他「拿出2萬元，就同意你們交往」，王男如實給付，未料日前駕車送黃女返家，黃夫竟埋伏在妻子家樓下，一見到他就用電擊棒「狂電」他的肚子；王男檢具監視畫面，報警控告黃夫傷害罪。

警方初步了解，黃姓女子跟丈夫結婚後，發現2人個性不合打算離婚，目前仍同居，黃女遲遲無法下定決心離婚，正巧遇到王姓粗工，王男處處體貼，且不在乎她有婚約，雙方展開姊弟戀。

小王攤牌 人夫開價碼

王男為了與人妻修成正果，跑去跟黃夫坦白。王男告訴警方，黃夫說只要他付出2萬元，黃夫就同意退出，讓他可以跟黃女持續交往，黃夫也同意與妻子離婚，他因此把錢交給黃夫，以為「事情已經順利解決」。

王男說，沒想到本月5日晚間，他送黃女返回住處時，發現黃夫已在樓下等待，他覺得有些尷尬，仍把車停在黃家門口，自己先下車跟黃夫打招呼，豈料黃夫突然拿出電擊棒，就朝他腹部「電下去」。

給錢還被電 小王告傷害

王男忍痛出手抵抗，黃女看到也把丈夫拉回家，王男離開後前往驗傷，到警所提告傷害。

警方表示，夫妻離婚應由當事人找律師或第三人協調，建議王男不要介入，目前全案朝傷害案調查，將通知黃夫到案說明。