虐6歲親兒命危／生母當庭被捕 繼父另案入監

2018-10-19

〔記者周敏鴻、林敬倫／綜合報導〕桃園市30歲彭姓男子與32歲吳姓妻子，涉嫌共同凌虐吳女與前夫所生的6歲男童，桃園地檢署檢察官前天訊問2人後，將吳女當庭逮捕，並以她涉犯家暴重傷害重罪，且有滅證、勾串證人及反覆實施之虞，向桃園地院聲請羈押獲准；彭男另涉公共危險罪，已於本月13日入監服刑。

檢方調查，彭男、吳女涉於今年6月到9月底間，多次持木棍毆打、凌虐男童，10月5日晚間再度出手打罵男童後，造成長期營養不良、體重僅14公斤的男童出現嘴唇發紫、呼吸緩慢等症狀，緊急送醫救治仍因重度缺血缺氧性腦病變、顱骨四肢骨折等傷勢陷入昏迷，至今仍未清醒。

毆打女嬰成殘 大伯母判5年

另外，前年1名宜蘭縣林姓保母，替姪女照顧3個月大的女嬰，不料她竟因工作太累、不耐女嬰哭鬧等理由，多次毆打女嬰頭部，導致女嬰出現俗稱「嬰兒搖晃症候群」的受虐性腦傷，引發癲癇及智力、記憶嚴重受損，宜蘭地院昨依成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪，將林女判處5年徒刑。

判決指出，林女雖否認虐嬰，辯稱是女嬰自己從床墊上跌落，但根據台北榮總檢查結果，女嬰頭部有多處新、舊傷痕，且腦部受傷部位廣泛，與一般自然跌落造成的外傷不同，加上林女未能通過測謊，法官認為林女說法只是卸責之詞，考量林女對犯行始終否認，未見悔改之意，故從重判刑5年。