「我就是窮」斷水電戶 霸住社區交誼廳2年

2018-10-12

清潔隊清了6大車

〔記者謝君臨、陳薏云／綜合報導〕新北市新店區某社區大樓林姓男住戶的住家遭斷水斷電，他竟搬到大樓交誼廳「長住」1、2年，把家裡電鍋等電器用品都搬去用，更把個人雜物堆滿兒童遊戲區等多處，讓全社區住戶頭痛不已，管理委員會勸不聽，控告他私用和偷接公共用電，檢察官認定林男「偷電」屬實，依竊盜罪將林男起訴。

台北地檢署庭訊時，林辯稱有繳管理費，但檢方認為林已逾越合理使用公共用電範圍，依此認定有罪。而社區為了他，找來清潔隊出動大型吊車，總共載了6車，才清理完林男堆在各處的雜物；管委會接下來打算祭出公寓大廈管理條例的「惡鄰條款」，訴請法院強制林男遷離。

埋鍋造飯 頂樓也不放過

檢警調查，40多歲林男住在該社區已20年，因近年積欠水電費，住家被斷水斷電，他竟改到社區大樓1樓交誼廳去住，將家中電器用品也搬去，個人雜物則堆在兒童遊戲區、樓梯間、公廁及頂樓等處，社區小朋友的遊戲空間也沒了。

管委會氣憤地說，林男不僅亂堆東西，甚至公共天花板上都被他塞滿雜物，平常還在屋頂利用消防栓洗澡，晚上到交誼廳煮飯睡覺。

「有繳管理費」拒搬離

管委會勸林搬離，林始終以「有繳管理費」為由拒搬，去年10月管委會展開蒐證後，雙方一度達成協議，管委會找來清潔隊載走林的6車雜物，直到今年2月，林終於搬回家，不料他又從家中拉延長線，接用公共空間的消防設備電源，管委會忍無可忍，報警提告。

管委會怒告 男被起訴

檢警偵辦期間，林指稱他就是窮，才會住交誼廳，但都有繳交管理費，不能說他偷公共用電；但檢方認為林男的行為已逾越每位住戶的合理使用範圍。由於管委會蒐證包括兩部分，一是林使用交誼廳的公共用電，一是林後來偷接消防用電，檢方認定成立兩罪。