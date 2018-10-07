極速男為滅跡 火燒台南測速王

2018-10-07

開朋友車超速 怕朋友遭罰

〔記者王捷／台南報導〕位於台南市永成路二段、取締件數高居全台南第一的固定式測速照相機，月初遭人縱火燒壞，警方昨天循線逮獲曾姓縱火男子，查出喜歡改車的曾男是一名「極速男子」，他開朋友車以逾120公里的時速飆過「台南測速王」照相機的路段，擔心遭罰，乾脆放一把火燒掉滅跡，以為他的超速行跡會就此消失。

毀損賠46萬餘元 比罰單貴

曾男落網後，有員警斥他「有夠愚蠢！」原本超速被拍，雖會被罰8000元及吊扣駕照，但縱火燒壞測速照相機的後果是，除了被依公共危險、毀損公物兩罪移送司法制裁，還要面對46萬7千元的巨額維修費，實在得不償失。

警方調查，家裡經營小吃店的37歲曾男，平時最大興趣就是改車，9月底他替朋友改裝轎車後，為了測試車子極速，跑到限速60公里的永成路上試車。曾男自稱，當時油門隨便一踩就飆破120公里，改裝相當成功，但是他一路狂飆之餘，發現自己恐被路旁「測速王」拍到，因為車子是朋友的，擔心害到朋友，遂於本月1日凌晨穿著黑衣回到現場，把廢輪胎掛在測速照相機上淋汽油點火，事後還騎機車在巷子繞了半個多小時才回家。

警方指出，遭燒毀的測速照相機，當年造價248萬元，2013年5月正式啟用，截至今年9月底共拍照開罰18692件，今年至今就有6000多件，罰款推估近千萬元，「績效」高居全台南市所有測速照相機之冠。