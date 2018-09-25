前車主車牌掛左側 新車主罰5400元又吊牌照

2018-09-25

〔記者張瑞楨／台中報導〕王姓男子購買一輛中古車，今年3月行經苗栗縣時，被警方發現前方車牌位置不在中間，而是移到左側，開出5400元罰單並吊銷汽車牌照，這輛車淪為沒有牌照、不能上路的廢鐵，王男提起行政訴訟，宣稱他購車時牌照就在左側，是前車主改變牌照位置，且不影響辨識，台中地院卻認為，這輛車已改裝，車牌尾碼「7」，因改變位置，導致光線折射而難以清楚辨識，判決車主敗訴。

判決書：改裝車且影響辨識

判決書指出，王男今年3月3日中午駕駛汽車行經苗栗縣苗62線道路，被苗栗大湖警分局員警查獲「不依指定位置懸掛車牌」，依道路交通管理處罰條例，開罰5400元並吊銷汽車牌照。

王男提起行政訴訟，聲明撤銷處分，他宣稱買車時車牌懸掛位置就在左邊，是前任車主改裝，理由是此車為渦輪引擎，溫度偏高，加裝散熱器在汽車引擎室中間位置，車牌為此左移，才不會阻礙氣流影響散熱，每半年驗車都通過，他強調，改變車牌位置不是想隱蔽車牌，讓警方難以取締違規。

新車主：考量散熱且驗車都過

台中地院認為，王男的汽車牌照位置位於前方保險桿左側、左前大燈下方，保險桿不是原廠配件，而是改裝的「空力套件」，王男雖提出汽車正面照片3張，主張不會影響車牌辨識，警方照片卻顯示，車牌尾碼「7」因光線折射而難以辨識。

法官強調，員警執勤時都站在路旁，即汽車右側旁，不是站在汽車的正前方，此車驗車通過之因可能是驗車時汽車靜止，此車的車牌位於左側，如於高速行駛時瞬間違規，員警恐無法正確判讀車號，甚而肇事逃逸時，路人也無法清楚辨識車牌，判決王男敗訴，可再上訴。