孫道存拚免關 2小時速繳1.2億 竟挪公司款

2018-09-21

〔記者謝君臨／台北報導〕現於監獄服刑中的太電公司前董事長孫道存，因逃漏1.2億元貨物稅及罰鍰，前年被法務部行政執行署向新北地院聲請管收，孫為了免關，短短2小時內就搬來1.2億元鉅款繳清；沒想到檢調追查，發現他拿出來的錢，竟挪自太電子公司，為釐清其間疑涉的掏空不法犯行，檢調人員昨赴監獄就訊孫，同時約談現任太電董事長苑竣唐、董座特助馮小容、子公司負責人、財務主管等7人，全案依背信罪偵辦，檢方複訊後不排除祭出強制處分。

檢方追查 約談太電董座等7人

據悉，孫道存昨接受偵訊時否認犯行，但對於多個關鍵提問避重就輕，並強調他不清楚繳付的1.2億元罰款來源。

孫道存否認犯行 稱不清楚來源

檢調追查，太研科技是太電100％持股的子公司，該公司2000年至2001年間，將應稅的「衛星接受器成品」申報為免稅零件，漏報貨物稅，2001年3月間，時任太研負責人的孫道存得知國稅局已發現，怕接到稅單及罰單，竟在2003年結束太研，並接連賤價處分太研資產，還惡意承擔太電集團相關公司呆帳1200萬元，另密集匯出公司存款1.7億元，進行公司脫產處分。

2004年，行政執行署新北分署收案深入清查，發現孫道存刻意隱匿處分公司財產，規避補繳漏報貨物稅1147萬餘元，加上10倍罰鍰共1.2億餘元，執行官前後約談孫16次，孫始終推諉，拒絕繳納。

前年7月26日，當時孫道存的掏空官司尚未定讞，人不在獄中，新北分署向新北地院聲請將他管收，法官認為孫有能力卻不履行，且有隱匿或處分財產情形，8月11日中午裁定將他管收，若當天下午5點前不繳納，就送進看守所。之前一再拖延的孫男，怕8月炎夏進了看守所恐怕難以消受沒有冷氣的日子，2小時內火速拿出1.2億元繳清，繳納金額與籌錢速度均打破執行署紀錄。

其後台北地檢署與調查局幹員追查卻發現，孫拿出的錢疑挪自太電子公司，遂於昨天就訊孫男及約談相關人士，漏夜偵訊。

孫道存因掏空太電公司200億元資產，纏訟13年後被判刑3年定讞，去年9月29日入獄，在台北監獄服刑半年多，今年3月即申請轉到八德外役監服刑，6月間還放了3天探親假，與前味全食品董事長魏應充同一天各自回家過端午節。