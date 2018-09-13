「有無沖掉衛生紙」行車紀錄器錄音 大老闆通姦鐵證

2018-09-13

〔記者溫于德／台北報導〕台灣一家全球知名的「Golf GPS」系統廠商，號稱擁有「全世界最大高爾夫球場圖資資料庫」；其創辦人劉姓董事長遭元配抓姦，他雖立即反鎖車內、串供高姓櫃姐小三，但包括確認「有無沖掉衛生紙」或小三詢問「她（指元配）怎麼知道」等語，均遭行車紀錄器清楚錄下。台北地院依行車紀錄器內容認定小三侵害配偶權，判賠30萬元。

找櫃姐上摩鐵開房間

劉男2004年創立該公司後專注開發Golf GPS（高爾夫導航系統），其後擁有「全世界最大高爾夫球場圖資資料庫」，另因智慧手機興起，也致力開發相關APP軟體。

驚見妻捉姦急滅證

元配指，櫃姐去年11月29日下午2時許坐上丈夫的BMW、前往摩鐵「休息」；近4時她前往抓姦，只見辦完事的丈夫趕緊將自己與小三反鎖車內，並確認「有無將房內衛生紙團沖入馬桶內」、「怎麼互刪聯絡紀錄」等，小三也急著問「她怎麼知道」、直呼「哎呀慘了慘了」。

元配向法官指，櫃姐明知丈夫已婚卻仍獻身通姦，犯後甚至試圖滅證、勾串，種種行為不但破壞家庭也侵害配偶權，求償100萬元。

但櫃姐解釋，因劉男曾向她報「股票明牌」、果然價格飛漲，當日才會再碰面準備詢問更多明牌；此外，之所以選在摩鐵也是因「劉想找安靜地方暢談」，否認不軌，且行車紀錄器內容也未提到「性交行為」等詞，加上劉要離開時才告知她窗外女子「是我太太」，否認事先知情。

法官審理後採信元配說法，認定櫃姐通姦，即便她辯「進房前不知男方已婚」，但依常情，駕駛進入摩鐵前均須出示身分證件辦理登記入住，而劉男必定如此，因此坐在副駕駛座的櫃姐豈有可能不知情？

至於櫃姐又辯，行車紀錄器不應做為證據一事；法官也說，當隱私權（櫃姐）與訴訟權（元配）相衝突時，應做一定程度調整，因此身為配偶的原告，為了維護自身權益而譯出行車紀錄器內對話、進而影響櫃姐隱私權時，仍應考量元配未以強迫或威脅等方式取得，在不違反比例原則下，認定具證據能力。