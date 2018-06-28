司法話題》司院草案訴訟金字塔成形 一審設大量法官查案

2018-06-28

所有事實都將在一審確定

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院昨宣布完成金字塔訴訟制度架構終局草案，未來終審法院將僅留下21名法官，負責嚴格法律審，二審採「事後審」或「嚴格續審制」，大量法官則投入一審負責查明事實；換言之，未來所有事實都將在一審確定，且當事人上訴難度將提高，司法院預期屆時上訴案件將大幅減少，案件可及早確定，既讓當事人免於訟累，也可減少濫訴。

目前我國雖明定終審法院為法律審，不審事實，但實際上終審法院仍經常審理筆錄、證人等證據，司法院考量2025年金字塔架構正式實施後，終審法官人數將從108人大砍為21人，無法再比照現制審理，因此決定修法為「嚴格法律審」，不得再審事實；至於死刑或無期徒刑案件，草案明定應依職權上訴到最高法院，但同樣僅進行法律審。

終審法官大砍至21人

此外，我國二審現為「複審制」，等同重複一審的工作，司法院考量二審距離案發更久，有證據滅失等問題，在案件事實上不會比一審還清楚，因此把二審定位為事後審及續審，亦即不再重複一審已查明的事實，僅針對上訴理由審理。

司法院指出，目前一審法官共1475人，佔全國法官數72%，未來將抽出部份二審法官，替一審增加30%人力，預計補到1918人，佔總數9成5，屆時案件事實都會在一審鞏固，除非判決有當然違背法令或事實認定顯然不當等情況才能上訴二審。

而二審判決要有違憲、違背司法院解釋、法律見解有原則重要性等情況，才有機會上訴三審，且強制律師代理。

司法院強調，目前案件多在二、三審間徘徊，不但造成當事人訟累，也浪費司法資源，此設計可減少案件上訴，符合先進國家的訴訟制度。

司改會：冤案更難平反

對於此項修法，民間司改會執行長陳雨凡建議，若要把事實全放在一審認定，就要讓「菁英法官」到一審服務， 藉以服眾，否則恐只限縮人民上訴權利，讓冤、錯案更難平反。

此外，民訴與刑訴已於日前完成，行訴法則於26日出爐，地方法院行政庭將承審1000萬元以下及簡易行政訴訟，1000萬元以上留在高等行政法院，最高行政法院僅收採許可上訴案。

行政訴訟也將可以錄音錄影代替筆錄，經審判長及當事人同意即可，效力等同筆錄；若當事人同意，得以電子正本送達判決書。民事、刑事及行政三大訴訟法預計9月送立院審議。