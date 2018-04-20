騙徒領750萬前 甜女警及時凍結

2018-04-20

〔記者方志賢、邱俊福／綜合報導〕憑著英文專長分析被害人與美廠商往來電子信件及匯款流向，還與美國FBI聯繫，終於追回台灣商人750萬元受騙款的留美碩士女警林于婷，畢業於美國紐約大學英語教育所，回台後曾擔任大學講師，再考取警察特考，連續2年參加警政署美國邁阿密市警局實習、加拿大人口販運課程，結業後考試獲團體第一名，目前在三民第一分局偵查隊服務。

留美碩士 當過大學講師

馬姓商人在3月9日接獲假冒合作美國廠商公司的電子郵件，信件中要求更改美國收款帳號，由於美國廠商寄來的電子信箱後方公司名稱沒變，前方署名卻是美廠商某員工的名字，馬先生不以為意，3月20日依約匯款750萬元。

3月24日美國廠商寄電子郵件，詢問遲未收到貨款，馬提供當時匯款單據供對方比對，發現美廠商未要求更改收款帳號，研判遇到國外詐騙集團，趕緊向警方報案。

由於被害人和美國廠商往來信件都是英文，遂由林于婷協助調查，透過林的分析了解，發現美國廠商在加州，原本應匯款到加州的銀行分行，但她查出歹徒卻要求匯款到美國底特律，她直接寄電子信件通知底特律銀行分行有這起詐騙案，請求凍結遭詐騙款項。

林也透過刑事局國際科，提供美國FBI被害人遭詐騙證據，引起FBI重視，與台灣警方聯手偵辦，協助凍結美國帳戶，4月9日匯款退回給馬先生，讓他又驚又喜，18日特地到警分局向警方致謝。

刑事局指出，當初局內國際科接獲高雄市警局通報，即彙整銀行轉匯資料，並聯繫美國IC3線上報案系統（類似我國165反詐專線）要求協助凍結帳戶，同時也聯繫美國聯邦調查局。