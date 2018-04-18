David愛台30年 最「呷意」台南

2018-04-18

〔記者王捷／台南報導〕71歲David是台南補習班的老師，在友人口中是相當溫暖的老先生，教學上對孩子很有耐心，他特別喜歡台南的人文與風情，還在這裡學了中文，David器捐讓親友感覺他還留在最愛的台南，友人說，希望他的行為，能讓更多人知道David的愛心。

美籍西雅圖的David，30年前一次旅遊中愛上台灣，開始用工作簽證來台，大多在補習班教英文，因工作簽證的關係，在西雅圖與台灣間來來去去。

除了在補習班教書，David還會抽空到亞洲各地旅遊，他把每次旅遊的經歷，寫信告訴兒子Cody，有時間的話還會騎著50cc機車四處旅遊，甚至從台南騎車到台東泡溫泉，希望能走遍台灣每個角落。

David是補習班老師

也許是台南人的熱情、文化深深吸引David，讓他長期居住在台南，但對Cody來說，父親40多歲離開家鄉，是他正需要父愛的年紀，因此曾對台灣很不諒解。

直到David的3名兒女長大，從父親口中得知台灣的美好，才漸漸釋懷，David在台灣過得很快樂，甚至用「開啟另一段人生」來形容台灣的生活，Cody說，只要父親開心，心裡感受就好多了。

不過David在兒子成年後，曾多次邀Cody到台灣旅遊，如果感覺不錯父子倆可以一起生活，但Cody多次拒絕，直到本月15日第一次踏上台灣，卻是處理父親的後事，他覺得很後悔，但Cody希望能四處看看父親曾生活過的地方，感受一下父親的人生。