父要做仙拒醫 兒挨告遺棄致死 無罪

2018-04-17

法官認同 重病者有權利不接受治療折騰

〔記者楊政郡／台中報導〕南投縣陳姓男子獨自照顧患有糖尿病的父親，陳父2年前因代謝性休克心肺衰竭死亡，檢方認為陳男未按照醫囑帶父親定期回診、追蹤，且未能提供正常飲食營養，致陳父因慢性疾病及長期營養不良死亡，依遺棄致死罪起訴陳男；但陳男指，父親自認要去做神仙了，不願再接受治療，才沒回診，台中高分院採信陳男說詞，並認同重病者有權利不接受治療的折騰，昨判他無罪。

高分院判決書指出，現今社會觀念，重病之人為避免遭受病痛折磨，要求病發時不必送醫，也有患病之人為了不拖累家人，要求家人不必將他送醫，病發時是否一定送醫院救治，使病痛纏身的苦難身軀繼續遭受折磨，為現今社會上每一個人的重要課題。

陳男的父親罹患糖尿病，由他獨自照顧，2016年2月陳父出院後，未按照醫囑定期回診、追蹤，同年4月28日陳父因代謝性休克心肺衰竭死亡。

陳男辯稱，父親於2016年初連續2次住院，2月8日因藥量誤差致父親差點死亡，74歲父親不太信任該醫院，也說這樣很痛苦。不過醫生說是老化，大小便沒辦法控制，只說要按時吃藥，父親住院期間精神恍惚，可以認得他，可以講話但很慢，父親曾說他快不行了，要去做神仙了。

後來醫生說可出院了，問醫生這樣會好嗎？醫生說只能用藥物控制，出院時有交代要回診，父親回診1次，2016年2月15日未回診，是因父親自己不想要去，且說很恐怖。

檢察官認為陳男沒帶父親回診，或領取藥物，且未能提供正常飲食營養，使老父親因糖尿病等慢性疾病及長期嚴重營養不良才死亡，顯有遺棄致死之虞。

陳男說，他算不上孝順，但還是有盡到本分，他每天早上5點起床，從南投水里騎車到信義羅娜種菜，後來因父親無法自己飲食，也辭職照顧；有鄰居出庭作證表示，陳男會幫爸爸換尿布、餵藥、餵飯、換衣服，也未曾聽老父抱怨過兒子。

一審法官採信陳男說詞，判陳男無罪。台中高分院法官認為，依法務部法醫研究所鑑定意見，也認定陳父死亡與是否回診，沒有直接因果關係，醫師都束手無策，判陳男無罪。