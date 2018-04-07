《司法話題》槍林彈雨 聯絡官勇破印尼最大宗運毒案

2018-04-07

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署駐外警察聯絡官隻身在外，面對各國不同國情，常需站在犯罪最前線，全程參與跟監、攻堅，可說是「活躍於海外的勇者」，現任駐印尼警察聯絡官李堅志曾身處槍林彈雨中，緝獲一公噸安毒，是該國史上最大宗安毒走私案，此案也被警署視為駐外辦案的典範之一。李堅志認為聯絡官必須「克服當地辦案文化，冒險犯難，以達成任務」。

去年六月初，李堅志獲報有台籍毒販到印尼接貨，馬上跟印警合作跟監，但毒販發現遭監控，便全數離境。李堅志不放棄，從棄置垃圾桶物品逐一過濾可疑線索，掌握毒販已預租三台車的重要線索，研判毒販應會返回接貨，果真六月底，部分毒販回到印尼，但碰到回教齋戒月，白天不可飲食，印尼警體能下滑，接著又逢印尼年假，印警紛紛返鄉。

李堅志急中生智，轉而找信基督教的印警合作，但因人數不足，還須全程跟監、監聽、翻譯，甚至攻堅圍捕，期間他還跟印警在沙灘假扮漁夫、攤販與飯店服務生。幸好收假印警陸續歸隊積極投入，讓士氣大振。

後來，毒販駕三台車，多次在沙灘試探可上岸地點，最後選擇在一處廢棄的社區沙灘接貨。深夜，兩台橡皮艇無聲滑上沙灘，偷偷將一公噸安毒運上兩輛車子，橡皮艇要離開時，引擎聲響讓埋伏多時的李堅志、印警嚇了一大跳，馬上圍堵在唯一出入口。兩輛運毒車見狀高速衝撞，一時間，印警槍聲大作，林姓台籍駕駛中彈不治，而另輛車往李堅志所在的防線衝撞，幸好被印警一陣亂槍攔下。

談起駐外甘苦，李堅志認為最艱難的是孤軍深入，缺乏商議分工的夥伴，必須自主決斷、臨機應變。