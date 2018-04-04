翁拿傘戳列車長屁股 性騷送辦

2018-04-04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕8旬吳姓老翁日前與妻子搭乘台鐵區間車，疑因與查票的年輕男列車長發生口角，竟趁列車長轉身時，拿雨傘捅他屁股，還以雙手比劃出一個「大」的動作；事後老翁雖堅稱雨傘是不小心碰到，但新竹檢方認定有性騷擾之嫌，向法院聲請簡易判決處刑。

戳完還比手畫「大」

檢警調查，吳姓老翁1月5日上午與妻子搭乘台鐵區間車北上，行經新豐站與湖口站之間，疑因與查票的列車長發生口角，竟趁列車長轉身對其他旅客查票之際，手持雨傘戳刺他的屁股中間。列車長當場質問吳翁︰「你剛剛弄我屁股，是什麼意思？」吳翁竟雙手比劃出一個「大」的動作。列車長感覺身體遭侵犯及受辱，立即通報台鐵湖口站處理。

老翁︰不是故意

吳翁喊冤表示，雨傘是不小心碰到列車長的屁股，他年紀這麼大了，怎麼可能去性騷擾一個30多歲的大男人？至於他雙手比劃出一個「大」的動作，其實是要說︰「我不是故意的！」

檢方當庭播放錄影畫面，採信列車長指控，認定吳翁所為，顯然主觀上基於性騷擾犯意，趁列車長不及抗拒而觸碰臀部隱私部位，已觸犯性騷擾防治法的性騷擾罪嫌，因此向法院聲請簡易判決處刑。

性騷擾防治法規定，「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金」。