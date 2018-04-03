再審首度開庭 蘇炳坤當庭跪拜喊冤

2018-04-03

〔記者楊國文／台北報導〕新竹男子蘇炳坤32年前搶銀樓被判刑15年定讞，獲前總統陳水扁特赦後，蘇堅稱無罪，今年2月獲裁准再審確定，高等法院昨首度開庭，法官指最高檢察署、高檢署之前分別提起非常上訴、再審，希望檢方基於檢察一體原則，就撤回上訴或做無罪論告，能有統一見解；蘇聞言，哽咽起身到法庭中央跪拜喊冤，並模擬他遭刑求過程，法官寄望新任檢察總長5月8日上任後，檢方能有一致看法，訂5月21日再開庭。

是否無罪論告 新檢察總長決定

蘇炳坤庭後受訪泛淚強調「我是清白的生意人，被冤枉30多年了，希望儘快還我清白。」他感慨，「我已快70歲了，我的人生就這樣被毀掉了！」

昨開庭時，蘇的律師團則向再審庭聲請傳喚強盜案被告郭中雄、當年誤收郭賣贓物的銀樓老闆作證，證明蘇的清白。針對法官昨詢問檢方要做無罪答辯，或撤回上訴，高檢署公訴檢察官表示尚無一致見解，將帶回由高檢署、最高檢研究。

現年68歲的蘇炳坤被訴於1986年3月23日凌晨，夥同其員工郭中雄侵入新竹市金瑞珍銀樓竊盜，被發覺後由郭中雄持菜刀砍殺店東陳榮輝，再劫取金飾逃逸。檢察官以共同搶劫而故意殺人未遂提起公訴，一審判決無罪，二審改判有罪，經最高法院判15年確定，獲前總統陳水扁特赦，歷經五度聲請再審，始獲高院裁准。

不過，高檢署不服高院裁准再審，提出抗告主張，原有罪確定判決，既經特赦，宣告其罪、刑無效，再審標的已經不存在，無須再審。最高法院今年2月駁回高檢署抗告，蘇案獲再審確定。

法界指出，蘇當年服刑、羈押943天，若再審獲無罪定讞，以刑事補償最高一天5000元計算，可獲471萬5000元冤獄補償金。