樂團前主唱餵搖頭丸 女網友連吞3顆送命

2018-04-02

〔記者王冠仁／台北報導〕某獨立樂團蕭姓前主唱，透過網路結識許姓女子，兩人相約到蕭男住處狂歡，沒想到許女吞服3顆蕭男提供的搖頭丸毒品後，忽然抽搐失控倒地，送醫不治。蕭起先不承認餵毒，直到得知許女身亡後，才告訴警方實情，警方將他依過失致死、毒品等罪嫌送辦，同時採集他的尿液，化驗他有無吸毒。

檢警初步相驗許女遺體，發現她雙臂有多處瘀青、紅腫，蕭告訴警方，許當時吃完3顆搖頭丸後，忽然「抓狂」，不斷抽搐，還以雙手朝牆壁猛敲猛打；警方說，許女無毒品前科，研判她的身體短時間內受不了大劑量毒品，才會抽搐昏倒，將對許女遺體解剖化驗，釐清確切死因。

警方調查，28歲蕭男在1個多月前，透過社群網站結識25歲許女，兩人相談甚歡，上月18日深夜10點多，兩人再次相約，許女獨自從新北市住家騎車去找蕭男，兩人見面後沒多久，許女忽然發狂大叫、全身抽搐隨即昏倒，與蕭男同住室友聞聲出來查看，見許女出事，嚇得報警，許女送醫急救後仍不治。

員警詢問事發經過，蕭起先聲稱「她自己拿搖頭丸出來吃」，意圖撇清責任，直到許女回天乏術，員警再問「人都死了，你還這樣說？」蕭才情緒崩潰告訴警方，兩人相約是要討論拍片、音樂事宜，許起先吞服一顆搖頭丸，「覺得沒勁」，才再吞了2顆，許女出事後，他將剩餘的搖頭丸丟進馬桶沖走。

警方說，搖頭丸是我國法定第二級毒品，主要成份是亞甲二氧甲基苯丙胺（MDMA），食用後會感到情緒高漲，出現幻聽幻覺，服用過量可能出現致命風險。3年前，新北市林姓男子替黃姓女大生慶生，兩人去夜店狂歡後，再去摩鐵續攤，林拿出1顆搖頭丸給黃服用後，黃身體不適後送醫不治。

據了解，蕭男之前所屬的獨立樂團，是屬於黑金屬音樂，成立於2008年，於2011年時發行首張專輯，還曾受邀前往韓國、中國演出，在圈內小有名氣。蕭在2015年時卸下主唱身分離開樂團。

醫︰引發心血管疾病致死

〔記者蔡亞樺／台北報導〕林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海昨表示，搖頭丸是國家列管的二級毒品，其主要作用在於中樞神經興奮劑，吃了搖頭丸之後，起初會有愉悅感、幻覺出現，若服用過量會出現心跳過快、血壓上升症狀，使得身體突然產生心血管相關疾病。

顏宗海警示，搖頭丸的使用對健康傷害是相當嚴重且無法預期的，服用搖頭丸會引起高燒不退、突發性惡性高血壓，引起自發性腦出血或腦血管阻塞、胸痛、毒性肝炎及肝衰竭、橫紋肌溶解症、急性或慢性妄想型精神病、記憶力衰退、大腦不可逆的傷害、心室心律不整，甚至死亡。

顏宗海說，在國內外的醫學研究與文獻，都有服用搖頭丸與毒品引起心血管疾病，突然倒下昏迷甚至死亡的案例，他強調，搖頭丸的副作用是不可預測的，民眾請不要嘗試。