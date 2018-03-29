董娘被腥夫逼墮胎 休夫奪回8816萬

2018-03-29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕董娘的復仇！

墮胎5年 才知夫有私生子

何姓董娘無意間從老公陳男的手機LINE對話，發現他竟在外包養小三，且私生子已經5歲，以侵害配偶權向陳男與小三求償千萬元，但法院僅判2人賠償60萬元，兩人協議離婚後，董娘進一步提夫妻剩餘財產分配之訴，陳男雖以何女不做家事、與男性過從甚密等理由加以反擊，新竹地院仍判決陳男應分給何女8816萬元的財產。

何女說，結婚後除相夫教子，並協助陳男創業，成立科技公司，2010年間懷孕時，陳男堅持要求她墮胎，卻在外與小三共築愛巢，帶小三買房時被她撞見，卻謊稱是帶姪女看房，事後她從陳男與小三的LINE看到孩子的照片，才知他們通姦生子，私生子已經5歲。

離婚求償千萬 僅獲賠60萬

何女認為陳男使她期待共同養育子女的希望落空，失去青春歲月與追求婚姻生活的勇氣，且在別人面前深感不堪，精神上受有莫大痛苦，向2人連帶求償1千萬元，新竹地院判2人應賠償60萬元。

何女還認為陳男破壞婚姻忠誠義務，雙方協議離婚，她並依法向新竹地院提起請求分配剩餘財產之訴，請求給付8816萬元。

陳男則反擊，指控何女也有責任，她對年邁的婆婆不聞不問，經常與好友吃喝玩樂，熱中醫美刷卡動輒數萬到數十萬元，衣服多到連置衣間都爆滿，家事也懶得做，且常不在家，又與男性友人過從甚密，常私下聯絡，傷害婚姻。

提剩餘財產分配 獲判准

法官最後判准何女的請求，陳男須如數給付8816萬元給何女。法官調查，何女婚後剩餘財產近6千萬元，陳男婚後剩餘財產為2億4千多萬元，差額為1億8千多萬元，將之除以2後，平均差額為9112萬元，然而何女僅請求8816萬元，因此如數判准。