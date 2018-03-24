「比我丈夫長3公分」 人妻坦白、小王仍不起訴

2018-03-24

〔記者林嘉東／基隆報導〕徐姓人妻不但為了手機遊戲「精靈寶可夢」廢寢忘食，還出軌男「寶友」，被丈夫發現後坦承婚外情，丈夫控告小王妨害家庭，徐婦上法庭供出「寶友」的生殖器長度與私密處特徵為證，法醫「勘驗比對」認定屬實，但基隆地檢署仍認定無2人嘿咻的直接證據，昨處分2人不起訴。

檢方調查，44歲徐婦瘋玩「精靈寶可夢」手遊，去年初在打擂臺抓神獸時，結識了大她10歲、在台北市某知名廣告公司上班的男「寶友」，因徐婦保養得宜、風韻猶存，在擂臺群組內本就擁有高人氣，該名「寶友」也為之傾倒，展開熱烈追求，2人越走越近。

去年4月間，徐婦丈夫無意間發現妻子與「寶友」互傳多則曖昧簡訊，怒不可遏，漏夜逼問妻子近天亮，妻子終於承認這段姦情，並同意出庭作證，證述與「寶友」4次到汽車旅館做愛，還描述對方生殖器未勃起時長度「比我丈夫長3公分」，以及大腿近鼠蹊部有大面積乾癬等特徵。

檢方找來法醫勘驗「寶友」鼠蹊部，並比對「寶友」與徐婦丈夫的生殖器長度，證實與徐婦供述相符。「寶友」堅稱未與徐婦發生性行為，對方知道他雙手有乾癬，但他沒讓對方看過下體。

檢方發函給徐婦所說的4家汽車旅館，業者均表示監視器沒拍到徐婦與「寶友」同車進入汽車旅館的畫面。檢方綜合各項證據，認為徐婦雖說出「寶友」的身體私密處特徵，但全案缺乏直接證據，不能僅以單一自白認定2人有姦情，依此處分不起訴。