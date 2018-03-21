縱火害9死 惡男殺人罪起訴

2018-03-21

〔記者陳慰慈／新北報導〕緬甸華僑李國輝懷疑前女友愛上自己友人，加上吸食安非他命出現幻聽症狀，常誤以為有人辱罵、嘲諷他，一怒之下竟放火燒死胡姓友人等9人，新北地檢署囑託醫院進行精神鑑定後，認定李男犯案時仍有辨識能力，考量他縱火洩憤釀成巨大傷亡，昨依殺人罪將他起訴，並建請法院從重量刑，至於案發公寓房東連秋香涉犯業務過失致死罪部分則另案偵辦。

起訴指出，李男於2016年3月間與女友分手後，懷疑女方改與自己友人Myu Zaw交往，去年5月憤而跑到女友乾妹的中和住處燃放裝有沙拉油的寶特瓶，又因懷疑里長講他壞話，另用打火機點燃抹布，燒毀里長住家附近的2輛機車。

去年11月初，李男疑因幻聽，誤以為同鄉蘇男在臉書群組中侮辱他，又買來汽油揚言縱火，還2度將汽油瓶放置在蘇家門口警告；去年11月21日凌晨，他再度到加油站買了18元汽油，並放置在租屋處的3、4樓樓梯平台處，結果當晚又聽到有人辱罵、嘲笑他，因而將汽油潑灑在雜物上點燃，造成同居的胡姓友人等9名房客死亡。

李男落網後聲稱「有聲音叫我放火」。檢警調閱監視器畫面，發現李點火前確實在自言自語，而李母與其弟出庭時，也證稱李男有對空氣說話的異常行為，並因吸安出現幻聽症狀。

但檢方依據台大醫院鑑定報告，仍認定李縱火時有辨識能力，故將他依殺人罪起訴。