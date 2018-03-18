林克穎為鑒／法國高材生涉性侵 法官不准他離台

2018-03-18

〔記者李立法／屏東報導〕不能有林克穎第二！

以學業為由 判解除境管

法國巴黎高等商業研究學院高材生查理（譯名），在台旅遊期間被控指侵台灣女子遭限制出境，查理以學業為由聲請解除境管，屏東地院以英商林克穎潛逃案為例，認為難以確保查理回法國後「會願意返台接受審判」而駁回其聲請；可抗告。

查理去年7月來台旅遊期間被控指侵女子，檢方認為查理罪嫌重大、有逃亡之虞，向法院聲押獲准，羈押一個多月後獲屏東地院准予50萬元交保，但限制出境及住居，每週須向警方報到。

查理日前聲請解除境管，理由指稱遭人設局、中了「仙人跳」圈套，目前他就讀歐洲頂尖學府，為維護即將成為社會菁英的名譽，不可能留下「因性侵遭起訴，卻逃亡回國」污點，但他必須儘快回國完成學業，無法長期停留台灣，願提供保證金，希望解除境管。

返國難保不會滯外不歸

法官認為查理涉罪重大，且屬最輕本刑3年以上重罪，縱使增加保證金解除境管，待其返回法國後，難保不會滯外不歸。法官特地以撞死台灣送報生潛逃回英國的英商林克穎為例，表示查理出境後若無意返台，我國縱使動用外交、司法等資源，也難保能從法國將查理引渡回台接受審判，駁回解除境管聲請。

查理就讀的法國巴黎高等商學院，據維基百科記載，為創建於1881年的巴黎HEC商學院（Hautes études commerciales de Paris縮寫），與巴黎政治大學、法國國家行政學院並稱法國政商界領袖的3大搖籃，法國前總統弗朗索瓦‧奧朗德便出自巴黎HEC商學院。