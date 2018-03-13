又是開車門惹禍 5歲女童遭輾死

載女撞上車門 滑到快車道 遭後面機車撞上
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市蔡姓婦人騎機車載5歲女兒外出，1輛小客車駕駛在路邊停車，開車門時蔡婦閃避不及，擦撞到車門，機車因此偏滑到內側快車道，遭男大生騎乘的機車撞上、輾壓過母女，導致女童傷重送醫不治；蔡婦也脾臟破裂送醫。肇事的小客車與機車兩名駕駛都被依過失致死罪嫌送辦。
2男涉過失致死送辦
10日上午近11點，蔡婦騎機車載女兒外出，兩人都有戴安全帽，要到南市安平區附近書局買書，不料，蔡婦騎到怡平路364號前時，因路旁1輛小客車停車，車上王姓男駕駛（54歲）欲下車、打開駕駛座車門，蔡婦母女的機車恰巧擦撞開啟的車門，蔡婦機車搖搖晃晃的往左偏滑到快車道。
此時，與蔡婦機車同向、行駛在怡平路快車道上的男大生阿傑（21歲）騎機車從後而來，閃煞不及，撞上偏滑到快車道的蔡婦母女人車，母女與機車倒地，遭阿傑的機車輾壓而過，阿傑機車的車輪還勾著女童的衣物碎片，蔡婦與女兒兩人傷勢嚴重，小客車司機與阿傑兩人急忙打電話報案。
母脾臟破裂送醫
蔡婦母女兩人送醫後，女童到院時已無生命跡象，急救1小時仍回天乏術。蔡婦脾臟破裂，還在醫院治療中。蔡婦丈夫感嘆人生無常，當務之急是在醫院照顧好妻子。
小客車駕駛說，路旁停車後，有先看左側後視鏡再開車門，當時沒看到蔡婦機車接近，沒想到打開車門後就看到蔡婦機車出現擦撞車門，接著機車搖搖晃晃、偏滑到快車道，遭後方駛來的機車撞上。
男大生阿傑表示，機車騎在內側快車道上，沒想到蔡婦母女的機車撞上小客車車門後，竟往左偏滑到快車道，閃煞不及撞了上去；事發突然，來不及反應閃避與煞車，當時自己行車速度約時速3、40公里。
有員警私下說，發生這種車禍，三方都會覺得很倒楣，但關鍵在於小客車的開車門動作，如小客車駕駛開車門再謹慎些，確認後方無人車駛來再開門，就能避免傷亡車禍。