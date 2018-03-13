攤位紛爭遭砸店 開槍報仇釀3傷

2018-03-13

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣崙背鄉10日發生攤販爭占攤位衝突，吳姓父子替賣水果的鍾姓攤販出頭，不到兩天，吳姓父子位於麥寮鄉的酒店就被砸，吳父昨持槍尋仇，造成陳姓兄弟等3人受傷，其中1人仍在加護病房，警方除釐清兩者有無關係，並追緝吳姓父子到案。

警方指出，鍾姓攤商在崙背鄉衛生所旁擺攤賣芭樂，已有多月未做生意，攤位被林姓魚販占用，鍾姓攤商請來吳姓父子要討回攤位，10日上午與林姓攤商發生衝突，兩邊共有10人衝突互毆，林姓攤商與其岳父身上多處挫傷、假牙鬆動，吳姓父子也有多處挫傷，警方快打部隊將全部人帶回，依傷害罪處理。

事後，吳姓父子提出傷害告訴，林姓魚販表示暫不提出告訴，全案依傷害罪嫌函請雲林地檢署偵辦。不過林姓魚販的親友前天將過程PO上臉書，引發熱議，警方強調依法處理。

昨凌晨零時許，陳姓兄弟等一群人持球棒、石頭，衝入吳姓父子在麥寮經營的歡唱酒店，將玻璃、包廂、桌椅等全部砸毀，店內滿目瘡痍，這群人砸店後隨即開車離去。

43歲吳父不甘受損，開車持槍前往離酒店3、4公里的陳姓兄弟等人聚集處，在麥寮運動公園正門口朝陳姓兄弟等人開槍，擊中陳姓兄弟與周男左臂、右臂、右臀等處，公園門口與道路留下大片血跡，吳父行凶後棄車離開。

陳姓兄弟中，右臂中2槍的弟弟在加護病房觀察，另哥哥左臂中槍、周男右臀1槍，2人均無生命危險。

目擊者說，聽到一陣「鞭炮聲」，隨即看到有人滿身是血跑進公園又跑出來，他沒看到開槍的人。

鑑識人員在現場採獲子彈5顆、彈頭1顆，並在吳父開的BMW車上，採獲子彈1顆及彈殼1枚。

吳父2016年被檢舉持有槍械，警方起出1把改造手槍，吳的23歲兒子則沒有前科。警方指出，爭執兩方原本相識，因利益關係出現嫌隙，日前崙背鄉市場發生攤販占位糾紛，吳姓父子出面處理並爆發肢體衝突，是否為引爆砸店開槍衝突的導火線，待釐清。