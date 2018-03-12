龜速開國道內側被罰 辯鄰車開太快超不過

2018-03-12

〔記者張瑞楨／台中報導〕范姓男子開車上限速110公里的國道，前方並無車輛阻擋，卻以98公里的低速佔據內側超車道，成為俗稱的「龜速」、當「路隊長」，被國道警察開3000元罰單，他提訴訟辯稱，想超越鄰車，對方開太快無法超越，才降速度要變換車道，台中高等行政法院駁斥，范男的前方沒車，他開太慢才無法超越鄰車，辯詞「倒果為因」，據此判決敗訴，全案確定。

抗繳罰鍰敗訴

判決書指出，范男去年3月9日10時許，駕車於國道3號北上苗栗路段，國道警局第二公路警察大隊員警用測速槍測速發現，范男行駛於內側車道，由於內側車道是超車用，要用最高限速行駛，且超車後要回到中間車道，且該路段限速110公里，范男卻用98公里低速，盤據內線車道一段時間。

警方依道路交通管理處罰條例第33條第1項第3款「未依規定行駛車道」，開出3000元罰單，范男提起行政訴訟，宣稱他行駛內側超車道，確實是要超越中間車道的鄰車，卻發現鄰車開太快，他無法用110公里的最高限速超越，才會降低速度，想要變換到中間車道，警方只依據3秒鐘拍攝的9張照片，就認定他佔據超車道當「路隊長」，違反日常生活的經驗法則，應該撤銷罰單。

法官勘驗現場錄影卻發現，范男的前方並沒有車輛阻擋，范男還是以98公里低速行駛，可能衍生內側車道遲滯、壅塞的危險，范男的車速太慢，才無法超越鄰車，不是鄰車開太快導致范男無法超車，范男辯詞是「倒果為因」。