當年查緝偷渡犯 警常考唱國歌

2018-02-25

〔記者王冠仁／台北報導〕以往檢警與岸巡人員為查緝偷渡犯，無不絞盡腦汁，除了靠第一線岸巡人員防守外，警方也經常實施專案勤務；查緝偷渡犯也發生過不少趣事，最知名的就是考「唱國歌」，這個橋段甚至被廣告公司用來拍成廣告。

資深刑警指出，以往常有取締偷渡犯勤務，警方會鎖定轄內的工地、工廠、屠宰場、市場等勞力密集處所。不過，不少雇主擔心被抓到會挨罰，會打點保全或警衛，要求通風報信，警方為此還曾變裝，假扮成送便當人員、快遞員以利突破。

警方辨識偷渡犯的方式，最常用的就是考唱國歌，不然就是考歷任總統、相關時事，有不少偷渡犯不知當時台灣總統是誰，還說是「蔣中正」或「蔣經國」，或唱國歌時唱得「二二六六」，傳出不少趣談。警方說，中國偷渡犯大多有口音，其實多數員警一聽就知，會考唱國歌或歷任總統，主要是讓對方無從狡辯。

後來，台灣警方查緝方法傳回中國，之後來台的中國偷渡犯便開始改變說詞，被逮時聲稱被下藥昏睡，醒來後人已在前往台灣的船上，「不知道怎麼一回事」等，想藉此躲避刑責。

警方人員還曾抓過「泳渡」來台的偷渡犯，當時是到工地查訪時逮捕一名偷渡犯，對方聲稱，自己曾在北越打仗，體力過人，他被人蛇集團漁船載到台灣近海時遇上我方海巡船，漁船人員叫他跳下海，「被抓到就完蛋」，他果真一躍入海，游了數小時「游進」台灣。