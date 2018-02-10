少女急籌5千修手機 被女親戚帶去賣淫

2018-02-10

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投15歲少女恩恩（化名），去年弄壞朋友手機，需賠償5000元修理費，恩恩家貧籌不出錢，剛好被一位女親戚得知，因該女經商不善、需錢周轉，又獲悉70歲林姓男子想買春，竟不顧倫常居中牽線，以1萬2000元仲介恩恩賣淫，再從中抽佣7000元，恩恩父親得知提告，南投地檢署昨起訴林男與女親戚。

起訴書指出，女親戚告訴恩恩：「要不要去汽車旅館讓人家玩，然後有錢賺」等語遊說賣淫，恩恩同意後，再偕同林男以1萬2000元代價，前往汽車旅館從事性交易，完事後女親戚從中抽取7000元牟利。

檢警調查，恩恩家境不好，為籌措賠償友人的手機修理費，為錢發愁時被缺錢的女親戚得知，女親戚因生意上有往來的林男想買春，遂遊說恩恩上摩鐵賣淫；恩恩父親事後發現女兒賣淫還清手機費，還是自家親戚從中牽線，氣得報警提告。

恩恩指控，林男不顧當時她說「不要」，仍執意性交易，惟經醫院驗傷，恩恩並無明顯外傷，難認定林男強制性交；女親戚否認仲介賣淫，推稱與林男、恩恩前往摩鐵討論借錢事情；林男坦承性交易，但辯稱不知恩恩未成年。

檢方事後在恩恩胸部、陰道採獲林男DNA，認定林男及女親戚確有不法，沒收女親戚媒介賣淫的不法所得7000元，並將兩人依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。