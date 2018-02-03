小港便當店氣爆 瓦斯桶傾倒漏氣 廚房遇火大爆炸

2018-02-03

〔記者洪定宏、黃良傑、洪臣宏／高雄報導〕高雄市消防局追查前晚造成多人輕重傷的小港區禧城便當店氣爆案，發現店內存放的瓦斯桶未超量，但未以欄杆或鐵鍊固定，也因沒有防傾倒設施，以致瓦斯桶疑遭員工不慎碰倒，拉扯連接的管線，造成管線脫落，導致瓦斯洩漏噴濺，並在廚房蓄積，遇火源引發重大爆炸。

消防局昨認定業者違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」規定，依消防法開出舉發單，再依情節輕重裁罰2萬至10萬元。

負責人：未來全面改用天然氣

便當店49歲負責人顧雲城昨到案表示，他將山明路店交給小姨子祝女管理，對於傷者及財物毀損會負責到底，未來其他連鎖店將使用天然氣，不再用瓦斯桶；檢警待火調結果出爐，將朝公共危險罪偵辦。

消防局昨表示，現場清出12支20公斤裝瓦斯桶，其中10支為串接使用中，另2支備用，並未超出串接使用量逾300公斤須申報的規定。

使用瓦斯桶應有防傾倒設施

消防局指出，未來將宣導和清查餐飲業者使用瓦斯桶狀況，呼籲業者務必設置防傾倒設施，同時協調瓦斯及餐飲公會提醒會員落實，勸導不改善就開罰。至於便當店原本使用天然瓦斯，後來改用瓦斯桶，消防局表示此舉沒有違法。

禧城便當店前晚氣爆引發大火，消防局送醫9人，其他民眾自行就醫，小港醫院檢傷時將該時段類似傷勢病患列入氣爆案傷者為19人，加上研判還有其他自行就醫者，後來逐一詢問過濾，發現有傷患並非氣爆案傷者，後來修正該起意外共造成16人輕重傷。

小港醫院外科主任莊捷翰表示，仍有3名員工及1名民眾住院治療，4名傷者中，有3人傷勢較重住加護病房，便當店吳姓女店長氣爆時戴隱形眼鏡，傷後雖取出仍感不適，將安排眼科檢查；林姓男員工傷勢集中在臉部及上肢；張姓民眾顏面等多處30％二度燒傷，所幸生命徵象穩定。

南鎮天然氣公司業務經理呂昆樺指出，發生氣爆的便當店之前為另家便當店，使用天然氣3年，後來禧城接手，去年1月25日拆除天然氣管線；對於為何有業者不使用較省錢的天然氣，研判大多為人情因素或房東怕破壞裝潢等。在康莊路開早餐店的蔡姓業者認為，瓦斯桶佔空間，較不美觀。