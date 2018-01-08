假檢智商才66 法官判免囚

2018-01-08

比一般國小兒童低

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣21歲廖男假冒檢察官，向張姓婦人拿取內有50多萬元存款的提款卡，還沒提款就被逮，法院審理時，發現廖男經醫院診斷為先天智能障礙，智商僅66，比一般國小兒童低，且他僅扮演車手角色，南投地院給予減刑，輕判徒刑6月，不能易科罰金，廖男上訴，台中高分院以雙方和解為由，宣告緩刑2年，免除他的牢獄之災。

判決書指出，台南市張女去年7月13日接到詐欺集團電話，騙徒假冒警官及檢察官，謊稱張女涉入洗錢案，必須把提款卡與密碼交給檢察官監管，否則會拘捕入獄，同年月17日下午，廖男假冒檢察官持假公文與偽造的地檢署印章，向張女取得內有50多萬元存款的提款卡，離去時被警方逮捕。

南投地院審理時，認為廖男觸犯偽造變造公文書罪，及3人以上冒用公務員名義的加重詐欺罪，可判處1至7年徒刑，併科100萬元以下罰金，不過廖男智商僅有66，醫院診斷為先天智能障礙，學習力差、智能偏低，另外，廖男僅扮演拿取提款卡角色，尚未領到錢就落網，落網後坦承犯罪，協助警方指認2名共犯，犯罪時間短，也尚無收入，依刑法第59條「情節輕微，顯可憫恕」減刑，依加重詐欺輕判6月徒刑，但他觸犯本刑5年以上的罪名，不能易科罰金。

雙方和解 緩刑2年

廖男委由律師上訴二審，指自己被羈押72天，已獲得張女原諒，盼再減刑，台中高分院認為，原審量刑妥當，據此駁回上訴，不過，考量他已取得張女原諒，宣告緩刑2年，讓他不用入獄，全案可上訴。

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