翁出停車場 恐怖暴衝 撞斷老外雙腿 骨頭外露

2017-12-25

〔記者吳昇儒／基隆報導〕70歲周姓駕駛昨午與親友用餐後，車子從停車場開出進入基隆信二路，車子卻沒左轉反而加速向前衝，橫越馬路撞上對面超商前騎樓；當時24歲美籍男補教師亞當（譯名）靠在騎樓柱子旁，被周男的車子直接衝撞，亞當雙腿被撞斷，骨頭外露，倒地哀號，現場民眾見驚悚車禍都嚇壞了！

周男向警方表示，不知為何會暴衝，可能是誤踩油門，或車子欠保養致機械故障，警方將釐清事故原因。

疑誤踩油門釀禍

警方調閱行車紀錄發現，亞當昨下午2時34分，背靠著超商旁的柱子等朋友，肇事的周男開車剛駛離停車場出口，車子突然加速朝超商前的騎樓撞去，亞當閃避不及，直接被撞上。

肇事車輛撞擊力道猛烈，車內2顆氣囊爆開，連超商裝潢用的柱子及水管都被撞毀，周姓駕駛及妻子無大礙。

救護人員趕抵，見亞當躺在超商前哀號，右腳小腿向後方折70度，扭曲變形；左腳膝蓋皮開肉綻，斷裂的骨頭清晰可見，滿地鮮血。事故地點對面是衛生福利部立基隆醫院，即刻將他送醫。

傷勢嚴重轉送三總

亞當傷勢嚴重，基隆醫院先做緊急處置，維持他生命徵象穩定，骨科專科醫師評估後，認為亞當雙下肢嚴重開放性骨折，手術複雜度高，決定轉送三軍總醫院內湖院區救治。

周男親友表示，一行人從台北到基隆用餐，要離去時卻發現前方周男的車暴衝撞上外籍男子。

周男向警方表示，剛出停車場車子就暴衝，雖立刻踩煞車，仍煞不住，可能是誤踩油門，也可能是車子久未保養，發生故障。

警方初步調查，周男酒測值0，因傷者仍在救治中，尚未表示要對肇事者提出告訴。