作業員灼傷命危 女兒未滿月

2017-12-14

〔記者張議晨、林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣龍德工業區湘宜企業，裝有4噸甲苯、甲醛混合液的儲存槽昨氣爆，濃煙直竄天際，殘骸彈飛至100公尺處鄰近工廠，34歲黃姓作業員在槽體旁填寫資料，被氣爆波及全身90%灼傷，有生命危險。

鐵皮炸飛濃煙竄 無毒物外洩

廠方表示，該槽體已2個月未運作，氣爆時周邊並無動火作業，原因待調查。勞動部職安署要求廠內發生氣爆的B區製程需立即停工，由於生產線連動，形同全廠停工；另違職安法部分，會開罰3至30萬元罰鍰。

湘宜企業位於龍德工業區的廠房，生產基礎化工原料，廠區囤有大量甲醇、甲苯及聯胺、丙烯腈2種4級毒性物質。昨下午3時40分，廠區後方化學槽突然氣爆。

火勢4時25分撲滅，環保局監測，幸無有毒物質外洩。目擊的羅姓民眾說，工廠連續傳出3聲「轟」的聲響，廠區濃煙竄高，槽體鐵皮都被炸爛，部分殘骸飛到他們工廠的停車場，爆炸威力猛烈。

黃姓作業員在距離槽體約30公尺處填寫資料，遭氣爆波及，連氣管都被灼傷，黃男被送往羅東聖母醫院急救，隨即轉院到台北榮總；黃男父母趕到，不斷哭喊「兒子加油！」黃母說，兒子已在公司任職4年，高職畢業就投入職場，常1天工作12小時，兩週輪1次大夜班。由於黃男的女兒出生未滿1個月，太太還在坐月子 ，黃母哽咽說，以後不知怎麼辦才好？