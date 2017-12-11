趕送友人最後一程 失控撞死翁

2017-12-11

〔記者陳冠備／彰化報導〕22歲張男昨開車參加友人告別式，行經彰化縣田尾鄉光復路疑似手部不適，失控擦撞騎乘三輪腳踏車的82歲張姓老翁，老翁遭彈飛數公尺，送醫不治。張男肇事後一度辯稱寶特瓶卡住煞車踏板，警方清查車內並無寶特瓶，訊後被依過失致死罪嫌送辦。

駕駛酒測零 疑手不適肇事

警方調查，昨天早上6點52分，張男開車參加友人告別式，行經田尾鄉光復路一段，在十字路口處與騎乘三輪腳踏車的張姓老翁發生擦撞，張翁撞到轎車彈飛數公尺，三輪車右後輪被撞凹，轎車擋風玻璃破一個大洞，一旁路燈也被撞斷。

田尾消防分隊到場發現張翁失血過多，頭部有嚴重撕裂傷，已無生命跡象，緊急送醫急救仍不治。

現場民眾表示，聽到一陣強烈撞擊聲，看到駕駛走出車外，辯稱是精神狀況不好，接著又說寶特瓶卡住煞車踏板。

警研判車速應逾70公里

北斗警分局交通分隊長林昆賢表示，張男酒測值0，經搜查駕駛座內沒寶特瓶，張男向警方供稱，早起參加友人的告別式，行經路口附近左手突然感到疼痛，才未發現老翁在路中間。

林昆賢說，該路段限速50公里，依肇事痕跡研判車速應有70公里以上，由於事故現場無監視器，原因還須調查。

當地李姓居民說，張翁有騎三輪車去買早餐的習慣，這條路線更是騎了超過30年。