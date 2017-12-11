《回味採紅菱》偷划輕艇 台大夫妻翻船送辦跪哭窮

2017-12-11

〔記者徐聖倫／新北報導〕曾就讀台灣大學的25歲中國交換生沈男，前晚與台大畢業的27歲台灣籍妻子宋女到新店碧潭風景區玩，沈男看到湖邊有夏威夷單人輕艇，想到在中國曾划船「採紅菱」，一時好玩擅自解開繩索想重溫採紅菱的感覺，夫妻倆登船遊湖，划不到10公尺就翻船，消防人員將2人救起，有驚無險，但輕艇漂走後撞毀，已無法修復，兩人不但要賠償船家10萬元，還被依竊盜、毀損罪嫌法辦。

2人擠單人輕艇

消防人員說，這對夫妻划出去不到10公尺就翻船，立即把翻掉的輕艇當浮木用，漂到碧潭吊橋下見到浮筒，2人便攀上浮筒坐在上面，附近釣客見到這2人坐在浮筒上，嚇得通報119，消防員駕橡皮艇將人救上岸，2人意識清醒，表明不願就醫。

划10公尺翻船幸獲救

鮮姓船家指出，該船為夏威夷單人輕艇，只能承受1人重量，主要是配合政府「新南向政策」，讓選手練習後能前往國外比賽。明年亞運的參賽選手也都利用此船練習，船家只進口2艘，並表示「2人一起登船實在很危險」。

船家表示，這種輕艇本體左方有較短的輔助載具，以碳纖維製成，警方10日上午在翻船處下游2公里找到輕艇殘骸，發現輔助載具已撞斷。輕艇要價30萬，由於政府補助，船家花了約12、3萬購置，因此向這對夫妻要求10萬元賠償。

輕艇損毀被索賠10萬

警方說，據悉，這對夫妻都曾在台大歷史系就學，其中，沈男自稱在中國曾經有划船「採紅菱」的經驗，因為「好玩」，才擅自解開船家綁的繩索登船，知道闖禍，連忙向船家道歉甚至下跪直哭窮。