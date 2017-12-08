性騷中山女高8學生 狼師終身不得任教

2017-12-08

原本只記1大過 家長、學生群情激憤

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市中山女高1名男教師涉嫌性騷擾女學生，事後該教師僅記一大過，引發家長、學生反彈，北市教育局也認為處置過輕，要求重啟調查。中山女高本月5日召開性平委員會，調查發現受害人數由原本4人增加為8人，性平會認為情節嚴重，決議解聘該教師，終身不得任教，昨報請教育局核定。

重啟調查 受害人從4人增至8人

中山女高今年4月28日接獲學生反映，有教師性騷擾學生，校方展開調查後，6月26日召開學校性平會，確認性騷擾事件屬實，移送校內教師成績考核委員會議處，記該師大過處分，及上8小時性別教育課程。事後該教師請育嬰假，暫時未到校。

不過此一懲處使得該教師之後可能復職，引發家長、學生抗議，學生更利用集會時間，舉牌抗議狼師，批評校方「冷處理」，質疑校方縱容；當時教育局長曾燦金也直言不接受記一大過的懲處結果，要求重新檢討。

中山女高昨發布新聞稿指出，已依「性平法」規定完成法定程序，本事件經申覆成立、重啟調查，及受理新案調查，本月5日性平會決議依教師法規定，確認有性騷擾行為情節重大，予以解聘。

通報不適任教師系統 沒人會再聘

中山女高性平委員會共收到9起檢舉案，指控該師性騷擾，調查後認定僅1件不成立，受害學生人數增加到8人，認為情節嚴重，決議解聘。中山女高校長吳麗卿說，教育局核定後，將發給該師正式解聘令。

教育局表示，該師將通報進入不適任教師系統，未來各校透過系統可了解該教師狀況，雖然該師的教師證不會取消，但不會有任何學校聘請該師，等於未來無法再任教。