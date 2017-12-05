涉誹謗、恐嚇、公然侮辱…網路霸凌觸民刑法

2017-12-05

〔記者黃捷／台北報導〕律師廖芳萱指出，網路霸凌者可能觸犯恐嚇危安、公然侮辱、誹謗及違反個資法，除得接受刑事審判，還要面對民事賠償。

廖芳萱說，網路霸凌除了言語羞辱、恐嚇人身安全，還包括創造多個分身帳號攻擊同一名被害人，營造被群眾排擠的假象，或把照片移花接木、甚至修圖並加上誹謗性文字的行為，以及公布受害者個資的「肉搜」、「起底」，皆屬於網路霸凌。

而霸凌者網上的留言、舉動可被其他網友看見，諸如「恐龍妹」、「神經病」等言詞，或是把照片修成不雅照，若讓受害者感到受辱，就涉犯公然侮辱罪；如果言論不是事實，則涉犯誹謗罪；若加入威脅言論如「要給你好看」、「小心被車撞」，恐另涉恐嚇危害安全罪。

廖芳萱指出，部分霸凌者以「肉搜」、「起底」方式，公布受害者的姓名、照片或聯絡方式，此舉則是違反個資法，只要受害者即時截圖保存，並找人作證，一經告發，霸凌者很難躲避刑責。

律師梁維珊也說，網路霸凌涉犯的罪雖然是告訴乃論，但即使受害者身亡，只要本人未曾表明不追究，依據「刑事訴訟法」，家屬仍能代為提告，或檢察官認為有必要也能主動介入。

梁維珊表示，除刑事責任追訴外，受害者也可依「民法」名譽、隱私、自由、信用等非財產上損害，向霸凌者請求損害賠償，受害者的父母、子女或配偶也可基於身分法益，提出民事告訴。

演藝界曾發生網路霸凌輕生案，藝人楊又穎原為網拍模特兒，因電視節目「大學生了沒」走紅，卻因長期遭受網路霸凌、匿名誹謗及同儕排擠，數度被戲稱為「心機楊」，2015年4月吸氦氣輕生，案發後台中地檢署隨即分案追查網路霸凌者。