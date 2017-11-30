無間道真實版╱小隊長出賣隊長 洩個資給黑道老大

2017-11-30

〔記者蔡彰盛、廖雪茹／新竹報導〕追查黑社會老大犯罪的偵查隊長竟遭小隊長出賣，把隊長的住址、車號行蹤等個資洩漏給黑道老大，害隊長憂心全家人安危，一度打算搬家，活生生是電影

「無間道」劇情上演！

隊長憂家人安危考慮搬家

新竹地檢署認定這名偷查隊長個資交給黑幫的新竹縣刑警大隊刑事小隊長劉嘉文，涉利用職務上的權力和機會犯罪，起訴後建請法院加重其刑。

隊長盯梢反遭黑道掌控

新竹地檢署檢察官邱志平，去年指揮新竹市刑警大隊偵辦天道盟同心會竹北分會王姓會長和幫眾持槍強盜等案，一名偵查隊長擔心開警用偵防車前往蒐證跟監，會有曝光之虞，改開自己的車到王姓老大的店前埋伏盯梢，沒想到行蹤全遭對方掌控，王男還囂張放話：「新竹市刑大要辦我，我早就知道了啦！他們根本拿我沒皮條！」

檢警監控全案時，原本都能掌握一定內容，此後卻瞬間靜悄悄、再無進展，加上王男囂張放話，警方懷疑有「內鬼」將警方行動內容洩給黑幫。檢察官立即指示追出內鬼，經反向追查，發覺劉員去年7月在新竹縣刑大辦公室登入車籍資訊系統，查詢蒐集該隊長車籍等資訊，幾天後打行動電話給天道盟王姓會長。

據悉，該名隊長不僅車籍資料曝光，甚至連住家地址都被黑道掌握，讓隊長既憤怒又憂懼，高度擔心自己家人的安全，一度想搬家。

劉員涉當內鬼被起訴

新竹地檢署認為劉員涉嫌違反刑法洩密罪與個資法，日前將他起訴。新竹市刑警大隊也於今年5月收網，逮捕同心會竹北分會會長和幫眾等8人，搜出槍枝零組件一批與數百公克毒品，其中4人遭收押偵辦。

新竹縣警局督察長傅孟煒表示，劉員辦案認真負責，曾破獲多起重大刑案，因一時疏忽犯錯，縣警局不會偏袒，未來若判決有罪，將對劉員懲處。