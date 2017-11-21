《殺警案》檢不提上訴 鄭性澤無罪定讞

2017-11-21

〔記者楊政郡、溫于德、張瑞楨／綜合報導〕鄭性澤涉嫌殺害警員蘇憲丕再審案改判無罪後，蘇憲丕的妻子聲請檢察官提起上訴，台中高分檢表示經審酌，本案無積極證據證明鄭性澤持槍殺害蘇憲丕，被害人家屬請求無理由，應該駁回，此案上訴期限10天，在20日24時屆滿，今（21）日就全案定讞。

蘇憲丕妻請求上訴被駁回

蘇妻聲請理由以羅武雄（黑道大哥當場遭槍殺）是何人擊斃？此部分還說不清楚。本案台中高分院再審認定，蘇憲丕當初遭「制式」克拉克手槍擊中3槍死亡，檢察官認定是二階段射擊，第一階段是羅武雄射擊，第二階段鄭拿到克拉克後又射擊；再審合議庭採台大醫學院及鑑定人李俊億、孟憲輝等意見，認定蘇中的3槍來自同一方向、且是接續，無中途停頓的「二階段開槍」。

台中高分檢昨指出，依法醫解剖報告，羅武雄所受2槍傷，已排除是蘇憲丕所射擊，此部分已確定無疑義。

檢認已顧及家屬權益

台中高分檢發言人吳萃芳主任說，十餘年後科學鑑識能力提升，檢察官為公益代表人，本案已審酌被告及被害人家屬權益，顧及法律面及事實面的調查，再審案判決並未有何違背法令之處，被害人家屬所請並無理由，應該駁回。

15年前台中豐原十三姨KTV殺警案，鄭性澤被控殺害前往辦案的蘇憲丕，歷審均判鄭性澤死刑，鄭性澤被囚逾14年，2016年3月18日台中高分檢以死者中彈位置，與鄭在包廂的位置不符等新事證聲請再審獲准，同年5月3日高分院裁定釋放鄭性澤。

台中高分院再審後，法官認定警刑求取供，以及現場彈道比對鑑定有利被告，今年10月26日宣判鄭性澤無罪，蘇憲丕妻子不服，向台中高分檢聲請提起上訴。

台中高分院表示，總計鄭性澤冤獄服刑部分共4322日，依最高每日5000元計達2161萬元。針對本案，鄭性澤與其律師邱顯智昨無法聯絡上。