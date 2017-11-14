賊撞臉火雲邪神 與警合照被逮

2017-11-14

監視器拍下身影 查不出身分

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕徐姓男子外貌酷似電影「功夫」中的反派角色「火雲邪神」，日前他在新竹某超商行竊，犯行雖被監視器拍下，警方卻苦惱查不出身分，徐男賊星該敗，他11日參加廟會活動，等著吃點心時，被警員邀請合拍預防犯罪宣導照，竹東分局二重派出所警員楊昱彥會後整理照片，驚叫：「那不是偷東西的火雲邪神！」馬上連絡廟方，廟方透露男子是廟裡的常客，賊版火雲邪神即刻被捕。

等廟會點心 遇警宣導合影清晰

徐男被逮後，矢口否認犯案，員警說：「髮型、衣服都一模一樣，你還敢說不是你？」警方將監視器拍下徐男把商品放入口袋的畫面比對他持宣導海報的合照後，就是徐男本人，將全案依竊盜罪嫌函送新竹地檢署偵辦。

徐男本月8日到新竹縣竹東鎮1家超商，偷竊價值200元的麵包與零食，監視器雖有拍下嫌犯身影，警方卻一直查不出他是誰？

竹東警分局二重派出所副所長黃宗標說，本月11日二重埔大伯公廟辦理安座週年慶活動，他和警員楊昱彥到現場向信徒們進行預防犯罪和交通安全宣導，邀請不少現場民眾一起拿著海報合照，在會場等著吃廟會點心的徐男，被他們找來一起合照，當時他神情有些不自然，照完後什麼也沒說就默默低頭走開。

黃宗標和楊昱彥當天整理宣導活動照片歸檔，發現照片中跟楊員一起拿「機車搶快，幸福不再」海報的徐男，長得很像「火雲邪神」，而且髮型和拍照時所穿的外套，和8日超商竊案的嫌犯神似，趕緊打開電腦比對，驚叫：「那不是偷東西的火雲邪神！」馬上連絡二重埔大伯公廟，廟方說，徐男是廟裡的常客，警方因此掌握徐男行蹤，11日當天就將他逮到，認為是伯公顯靈，協助偵破這件竊案。

電影「功夫」反派角色 鮮明好記

「火雲邪神」是周星馳電影「功夫」中的大反派角色，他武功絕頂，精通西域崑崙派蛤蟆功，號稱「天下第一殺人魔」。