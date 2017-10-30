三重圖書館前 街友砍街友引恐慌

2017-10-30

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市44歲張姓街友疑常嘲諷37歲莊姓街友，兩人結怨，52歲林姓街友聽到莊男遭欺負，昨晚在三重圖書館前找到張男，持鐮刀猛砍，致張男腹部長達20公分的刀傷，送醫後暫無大礙，警方逮到教唆傷人的莊男，持續緝捕犯案的林男。

警方調查，莊、張、林3男是常出沒在三重圖書館附近的街友，張男時常以「臭俗仔」等酸言酸語嘲諷莊男，致莊男心生不滿，但他不敢與張男正面衝突，跑去向林男訴苦，林男聽聞後為替朋友出氣，昨晚8時許帶著鐮刀，在三重圖書館前找到張男，直接在圖書館前的階梯朝張男腹部猛砍，見圖書館人員報案，趕緊逃逸。

警方表示，張男送醫後已暫無大礙，並表示日前曾與莊男結怨，懷疑傷人的林男是受人教唆，警方逮到莊男，莊男聲稱只是向林男訴苦，當時林男氣憤直說「要給他顏色瞧瞧」時曾勸阻，不知道他真的會拿刀去砍張男，警方仍在追查林男蹤影，將朝傷害罪嫌偵辦。

此次事件引起居民在網路上討論，在臉書社團詢問是否發生砍人案，因貼文時間落差，三重警方回應「從29日零時至今，尚未接獲任何民眾報案」，讓民眾見狀直呼「推託！」也有網友表示，「已經第二起遊民傷人了，相關單位還不處理嗎？」、「在地人都知道 ，反正警方從來不管」、「警方只有看到文時，插花一下」、「圖書館旁的速食店也很多遊民聚集，想帶小孩去借書都不敢」。