宏都拉斯籍貨輪 高雄外海沉船╱怒海中搏浪 14船員全獲救

2017-10-19

13人苦撐3小時 海巡救起

〔記者王俊忠／台南報導〕宏都拉斯籍貨輪「民安輪（MING AN）」昨凌晨於高雄外海翻覆、發出求救信號，船上共有14名印尼籍船員棄船逃生，他們穿上救生衣、游上救生筏，在惡夜5米高的大浪中待援，幸在驚濤駭浪夜等待3小時後，由台灣海巡艇救起13人，沒上救生筏一度失蹤的大廚也在昨上午近10點，在海上漂了7個多小時後，幸運被漁船救起，14人全數生還。

沒爬上救生筏 大廚一度失蹤

海洋巡防總局於昨天凌晨1點38分接獲國搜中心通報指宏都拉斯籍貨輪「民安輪（MING AN）」於高雄港西方36浬處翻覆、發出棄船求救信號，船上共有14名印尼籍船員，海洋總局調派線上及緊急待命艦艇前往搜救，並通報國搜中心派空軍及空勤直升機加入搜索，昨凌晨5點12分由艦艇成功救起13人，但47歲大廚鍾廟深沒能爬上救生筏而失蹤。

船難發生時海域平均風浪7至8級、陣風浪10級，浪高約4至5米，是巨浪等級；32歲、個子瘦小的船長蘇利優諾透過會講中文的船員安瓦力翻譯表示，不清楚船上冷凍貨櫃裝什麼貨物，當時貨輪在高雄外海風浪很大，大浪打彎船欄杆，前甲板的海水液壓抽水管也被大浪打斷，機艙內不斷有海水湧入、進水，整艘船逐漸沉沒。

抽水管被浪打斷 機艙進水

蘇利優諾說，當機立斷決定棄船，請所有船員穿上救生衣，並放下兩艘救生筏，14名船員跳海、游泳爬上一艘救生筏，另艘被大浪逐漸打遠，但大廚鍾廟深沒能爬上救生筏，當時暗夜海象惡劣，逃生過程沒看到失蹤的大廚。

海巡持續搜救失蹤的大廚鍾廟深，昨上午9點55分，漂流到台南安平外海被瓏豐二號漁船發現、救起，下午4點多安返台南港碼頭，由救護車送醫。大廚昨凌晨2點多落海失蹤，隨驚濤駭浪往北漂，從通報點到救起點相距13浬（換算約23公里），在海面整整漂了7個多小時才被救起，十分幸運。

蘇利優諾與另12名獲救船員得知失蹤大廚也獲救生還，都很高興的歡呼慶賀；蘇利優諾說，感謝台灣海巡等救援單位伸出援手，上岸後已透過高雄船務公司的印尼友人打越洋電話向家人報平安。