女童爆︰弟早就被打死 狠父殺3兒女棄屍曝光

2017-10-18

夫妻聯手埋幼女

〔記者詹士弘、林國賢、葉冠妤、翁聿煌／綜合報導〕雲林縣驚傳李姓男子虐殺2子後棄屍，1歲幼女猝死後，李男還與妻子聯手埋屍在崙背住處旁空地，直到夫妻去年因案服刑前，社工訪視李家時，夫妻倆的12歲長女一句：「大弟早就被爸爸打死了！」才讓這件令人髮指的罪行曝光，並於崙背挖出女童屍體！

僅挖出崙背女童屍體

雲林地檢署昨天偵結，依傷害致死、棄屍等罪嫌起訴37歲李男及33歲李妻陳姓女子，協助棄屍的68歲李男父親依棄屍罪嫌起訴，檢警懷疑猝死的幼女可能也遭李男虐死，將進一步檢驗遺骨。

檢警調查，李男與陳女2005年同居生下長女，2006年結婚，原住在新北市新莊區，同年12月閃離，但仍同居，期間再生下長男、次男及次女，這4名子女有依規定申報戶口，2人後來均因竊盜等罪被通緝，逃亡期間2010和2013年，再生下1男及1女，最後2名子女未報戶口。

李男因是雲林崙背人，李和小孩戶口都在雲林縣，李男與陳女去年被捕，雲林縣社會處準備安置小孩時，發現戶口內長子未在崙背家中，於是通報協尋，警方提訊在監的李男，他辯稱兒子被人領養。

由於李男無法交代長子由誰領養，陳女也無法交代長男的去向，12歲大女兒突然告訴警方及社工：「大弟在2013年早就被爸爸打死了！」李男母親也脫口表示：「他們（指李男及陳女）通緝期間還生2個孩子」，檢警細數夫妻倆共生下6個孩子，但家中只有3個小孩，人數兜不攏，陳女自知瞞不住，供出丈夫殺子棄屍駭人案情。

檢警調查，無業李男在家照顧小孩，全靠陳女在早餐店打零工維持家計，李男有暴力傾向，酒後會打小孩出氣，2008年打死不滿1歲的次子小恩（化名），與妻子將屍體棄置桃園龜山山區；1歲的次女小文（化名）2009年1月猝死，李男與陳女埋在崙背鄉老家後方空地；2013年，李男又將當時7歲的長男小雄（化名）虐打致死，與李父聯手將屍體棄置台西鄉舊虎尾溪；檢警今年4月挖出女童遺骸，但次子及長男的遺體至今未尋獲。

檢警指出，陳女雖然知道李男酒後易怒，缺乏勇氣離開暴力男，甚至包庇丈夫家暴，檢警對她處遇感到同情，但她因此導致孩子無辜喪命又協助棄屍，則不可取。