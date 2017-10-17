警暗槓規費 業者被抄咬黑幕

2017-10-17

記者黃建華／特稿

高雄地檢署偵辦警界集體收賄包庇賭博電玩弊案，延燒2年多，現職、退職官警涉案人超過30人，層級最高為三線一星的前三民二分局長李世昌，目前已有6人一審被判處21年不等重刑，案情仍如滾雪球般擴大。

高雄電玩弊案，肇因於2年前仁武警分局有偵查佐「暗槓」電玩業者規費，未轉給其他同僚，害業者被抄，損失上千萬元，於是要該偵查佐「吐」出規費，賠償業者損失。未料這名貪警竟反過來，要轄區其他電玩業者一起「分攤」損失，引發業者不滿檢舉，檢調與廉政單位因此掌握仁武、鳳山等地電玩業者行賄的黑幕與「白手套」身分。

高雄市警局原以為涉案官警僅限於仁武、鳳山分局，但檢調廉長期監控謝政家、王傑（本名李瑞祥）等電玩集團，釐清業者行賄市警局專勤組與多個分局行政組、派出所的脈絡，2年前陸續收網逮人，部分涉貪官警與業者認罪協商，「咬」出更多警界黑幕。

檢方起訴資料顯示，涉案電玩業者行賄不肖官警的規費，總額動輒一、兩千萬元，涉貪官警短短一、兩年內，從電玩業者拿到的黑錢，少則數十萬、多則數百萬元，業者甚至買雙Ｂ長期供警代步。

讓各界震驚的是，連前三民二分局長李世昌和前小港分局行政組長林振宏，兩人在市警局專勤組任內，就朋分高達一千多萬元的業者「規費」，2人在押期間，李世昌還向檢方爆料，昔日部屬林振宏竟然要以「一年150萬元」代價要他扛下罪責，林雖否認，全案仍在審理中。

去年已有鳳山督察組警官陳志興、仁武分局偵查佐蔣曜同等6名官警，一審被依貪污等罪重判21年到7年不等徒刑，另還有十多名官警被起訴或偵查中。