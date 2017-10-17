護理師癲癇發作 萬丹車禍害3命

2017-10-17

楊女︰癲癇發作才肇事

〔記者李立法、葉永騫／屏東報導〕護理師楊淑婷開車在屏東萬丹鄉釀成3死9傷重大車禍，屏東檢方原依殺人罪嫌聲押獲准，楊女提出癲癇病史就醫紀錄，強調是癲癇發作才肇事，檢方調查楊女持照正常，改以過失致死罪起訴，肇逃部分不起訴處分；這起車禍不幸造成楊姓士官長一家3口死亡，楊母怨氣未平，痛批：「身為護理師難道不知道癲癇不能開車嗎？」

檢改過失致死罪起訴

36歲楊女今年8月4日晚間駕駛休旅車，行經萬丹鄉西環路與萬壽路二段路口時，先追撞1部停等紅燈的黑色自小客車，未停車處理仍持續前行，在距離約200公尺的西環路與和平西路口，又闖紅燈撞上楊男駕駛的白色自小客車與銀色轎車，造成楊男及車上2個小孩死亡，兩次肇事共造成3死9傷重大事故。

檢察官一開始認為楊女肇逃，向屏東地院聲押獲准，楊女丈夫出面向死傷者家屬及社會大眾道歉，宣稱妻子肇事時出現疑似短暫昏迷狀況，否認肇逃；楊女在10月5日獲得交保。

檢方偵辦期間，楊女提出罹患癲癇病史就醫紀錄，強調她撞到第一部車時精神恍惚且失去意識，醒來後發現身上都是血，不知發生車禍，並稱5、6年前她也因癲癇發作開車自撞。

屏東監理站表示，楊女在1999年取得駕照，2015年公路總局規定須將患有頑固型癲癇症的駕駛人駕照註銷，但楊女未顯示已達必須註銷駕照的程度，未在註銷名單之內，目前持照狀況正常；楊女的癲癇症是在取得駕照前或之後罹患，目前不得而知。

檢方根據法醫研究所鑑定，認為楊女剛生2幼兒，加上工作壓力，會增加癲癇發作頻率，故採信楊女在車禍發生時正處於癲癇發作狀態的說法，主觀上並無肇事逃逸及殺人犯意，改以過失致死罪起訴。

楊姓士官長母親說，這場車禍讓她失去了兒子、兩個孫子，最小的孫女及媳婦重傷還在復原中，一個幸福的家庭就這麼破碎了；她得知起訴結果後痛罵楊女根本是推託之辭，認為癲癇發作的說法讓人無法接受，「身為護理師難道不知道癲癇不能開車嗎？她的家人還會讓她開車、坐她的車嗎？難道不會認為太危險了嗎？」