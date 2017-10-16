研究蘭嶼海蛇 興大博士生落海

2017-10-16

〔記者陳賢義／台東報導〕台中中興大學博士班1年級研究生林嘉智，昨早與同校另名歐姓碩士班學弟前往台東蘭嶼「青青草原」記錄海蛇洞生態，林男疑似攀下懸崖時，被突起湧浪拍打落海，不見蹤影，救難人員獲報展開陸海空大搜尋，至昨天下午5時徒勞無功，入夜後海象不佳，救難人員暫時收隊，今晨將擴大搜救，把握黃金72小時救援時間搶救。

而疑似林嘉智的臉書有網友po文指出，剛剛和老猴（林嘉智的暱稱）的學弟連絡上，學弟說老猴剛落海的時候意識清醒還會划水，但該處岸邊有點落差，所以不好直接爬上來，之後學弟去求援再回來，時間也只過了40-50分，但人已經不在現場…。有可能老猴順著風向往龍門方向找點上岸，所以還有機會有好消息！

警方表示，家住高雄的林嘉智，在10日偕同歐姓學弟到蘭嶼，昨早一起前往青青草原研究海蛇洞，歐生發現學長不見人影，四處叫喚都未獲回應，疑似在海上載浮載沉，嚇得趕緊報案求援。

台東縣消防局昨天上午11時50分獲報，通報蘭嶼消防分隊出勤搶救，海巡及蘭嶼消防小隊抵達，發現青青草原屬懸崖地形，崖、海面落差約2、30公尺，無法攀降搜救，海巡單位隨即聯繫空搜直升機增援。

疑研究蛇洞遭浪拍落海

救難人員沿著海域展開陸海空搜尋，因地勢險惡海象不佳，入夜前都未有斬獲。

警方表示，歐姓碩士班學生指稱，林生有下崖研究海蛇洞，研判可能未注意海象，被突起湧浪拍打落海，確切原因待釐清。