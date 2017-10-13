毒品闖關 幕後疑黑幫操控

2017-10-13

從境外一路安排至桃機出關 非跑單幫小毒販能力可及

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局毒品查緝中心分析發現，從近來我國治安單位查獲的大宗走私毒品案件看來，隱身幕後操控的大毒梟大都具有黑幫身分，近年是以高屏一帶的本省掛為大宗，並與外省掛合作，分掌前後段運銷，以分攤風險；去年九月台日黑幫也曾聯手，合資從中國廣東以LED燈夾帶毒品的貨櫃海運方式，走私一七三公斤安毒到日本，幸遭警方破獲。

本省掛聯手外省掛 掌前後段運銷

警方說，本次毒梟疑似在機具內夾藏百公斤海洛因毒品，從泰國走私來台，這種「大生意」要從境外一路安排至闖關入台，非跑單幫的小毒販有能力執行，非常高的可能性也是黑幫在幕後操控。

利用人頭、交通製造斷點避查

由於整個闖關、走私過程，毒梟都會利用人頭、交通等製造斷點，讓治安機關不易往上追查，因而過去有些案件，往往只逮到第一線接貨、送貨的運毒交通。刑事局毒緝中心指出，將會結合海巡等友軍單位組成專案小組長期蒐證，以突破斷點，並加強與各國情資交流合作，全力從上游處就能瓦解販毒組織。

刑事局表示，二○一三年十一月間，該局就在一只從越南飛抵桃園機場的航空貨櫃中，查獲總重兩百二十九公斤的海洛因磚六百塊，黑市價高達六億八千元，逮捕七名運毒交通。經查該集團幕後大毒梟為南部黑道份子，他和其他外省掛諸如竹聯、四海幫等若干分會黑幫份子集資四億八千萬元，打算毒品入境後分拆出售。

今年五月同樣有黑道份子合資，利用漁船走私六百九十三公斤高純度海洛因磚，遭檢警調與海巡在烏坵東南方海域查獲，但幕後貨主潛逃海外。