與男友夜遊車禍 屏科大熱心甜姐兒喪命

2017-09-23

〔記者蔡清華／高雄報導〕鄰居和親友眼中為人熱心、愛幫助人的蕭姓甜美女大生，昨乘坐同校男友的機車夜遊時，機車衝出路口被貨車撞上，還一路撞進路口店家騎樓，男友輕傷，被壓在車底的蕭女送醫不治，親友傷痛不已。

車禍發生在昨天凌晨3時58分，19歲陳男與20歲蕭女同為屏科大學生（不同系），當時由陳男騎機車後載蕭女，沿鳳山區建國路西向東行駛，行經建國路與鳳仁路大智陸橋下路口時，路口為閃光紅燈支線，此時26歲黃姓女子駕駛小貨車，沿鳳仁路北向南行駛，為閃黃燈主線，雙方均疑搶快未減速而釀禍，黃女與陳男無酒精反應。

警方事後調閱監視器畫面，看到貨車車燈一閃即過，小貨車和機車就在路口衝撞，力道相當大，機車瞬間解體，車殼炸裂掉滿地，學生彈飛，畫面驚悚。

消防分隊獲報趕抵，蕭女被撞彈進民宅騎樓，整個人卡在車底昏迷，救護人員費了一番功夫才把她抬出來送醫，陳姓男大生傷勢較輕，疑受到驚嚇，坐在騎樓邊等待救援。蕭女因傷重且腿部骨折，急救後仍不治。

陳男告訴警方，兩人是男女朋友，相約騎車夜遊，當時正準備返回屏東，小貨車駕駛黃女說，當時趕著到肉品市場批貨，肇事責任由警方調查釐清中。

蕭女家住高雄，以推甄方式上屏科大，平時喜歡拍照，是親戚朋友眼中乖巧又熱心助人的甜姐兒，突遭此不測，親友和同學十分傷痛、惋惜。