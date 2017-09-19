美味海鮮是血淚換來的！奴役漁工 起訴19名惡業者

2017-09-19

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦越南船工逃逸案，救出遭非法拘禁的菲律賓、印尼等國籍共81名漁工，檢察官撰寫起訴書時痛陳，台灣有「遠洋漁業王國」美稱，但「人們開心大啖美味海鮮，底下卻是被害漁工血淚交織的哀愁與無助」，昨將涉案漁業公司業者等19人，依違反人口販運防制法及非法剝奪外籍漁工行動自由提起公訴，並向法院聲請沒收犯罪所得368萬餘元。

聲請沒收犯罪所得368萬

雄檢去年接獲外籍漁工求救信，供稱曾被帶往環境惡劣之處拘禁，請求檢察官幫忙救人，雄檢同年5月20日率百餘名警力，到前鎮區、小港區的外籍漁工岸置所搜索，查獲81名外國籍漁工遭非法限制行動自由。

檢方調查，被害漁工在船上及台灣舉目無親，遭林姓、劉姓等19人聯手拘禁在暗無天日的岸置所，房屋無對外窗戶、多人擠在狹小空間難以躺平，出入大門及房門均上鎖，24小時全天候監看，使被害漁工無法自由進出、聯絡，形同囚禁。

日工作10餘小時 薪水1萬元

被害漁工工時動輒長達10餘小時，所領取工作報酬僅平均月薪300美元至500美元不等，折合約新台幣1萬元到1萬5千元，低於台灣基本工資2萬餘元，違反國際勞工公約的「同工同酬原則」、「不應以勞工原國籍作為不利益差別待遇」等平等原則。

檢察官撰寫起訴書時指出，台灣遠洋漁業年產值約新台幣438億元，素有「遠洋漁業王國」之稱，但撐起整個產業的基層漁工，卻是長期被犧牲剝削的一群外籍船工，美味海鮮是被害漁工血淚所換來的。

被害外籍漁工長期在海上工作，漁船上活動空間不大，生活品質已不如一般勞工，平日工時常超過一般勞工每日最高工時8小時，如遇海象不佳，更需搏命捕撈漁獲，認為被告等人給予被害外籍漁工「顯不相當」的對待給付。